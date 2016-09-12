Gönüllü Ar-Ge

Türkiye referansıyla ihracat

Haber Kaynağı: AA

İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, şirketin İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde yaptığı açıklamada, itfaiye, tanker, vidanjör gibi araç üstü ekipmanların üretiminde 21 yılda edindikleri teknoloji ve ihracat deneyimini savunma sanayinde kullanmak üzere 2010 yılında çalışma başlattıklarını, ilk adımı attıkları TOMA'larda kısa sürede yüzde 70'lik pazar payına ulaştıklarını anlattı.Bir ateş çemberinin içinde yer alan Türkiye'de terörle mücadele sürecinde ihtiyaç duyulan ürünlere de yöneldiklerini ifade eden Katmerci, bu alandaki ilk prototipin Khan.D isimli yüksek güvenlikli 4x4 zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) olduğunu söyledi.Malezya ve Fransa'daki fuarlarda sergiledikleri 8 kişi kapasiteli Khan.D'nin ardından 10 kişi kapasiteli Kangal'ı da ürettiklerini anlatan Katmerci, şirketin mevcut portföyü içinde zırhlı iş makinesi ve koruma kalkanlarının da bulunduğuna işaret etti.Türkiye'de bu alanda 4 firmanın faaliyet gösterdiğini, tamamen yerli sermayeye sahip firma olarak ön plana çıktıklarını dile getiren Katmerci, "Bu coğrafyada 79 milyonluk bir ülke için 4 firma çok az diye düşünüyoruz. Bizim de piyasaya girmemiz rekabeti ve iyi ürünü beraberinde getirir." dedi.Savunma sanayi projeleri için Ankara'da başladıkları tesis yatırımının ilk etabını tamamladıklarını, ikinci etabını da 1 yıl içinde hizmete sokacaklarını dile getiren Katmerci, savunma alanı içinde taşıyıcılar dışındaki alanlarda da projelere adım atacaklarını söyledi.Firma olarak polis, asker ve jandarmanın "gönüllü Ar-Ge merkezi" olarak faaliyet göstermek istediklerini belirten Katmerci, şöyle konuştu:"Asker ve polisimiz terörle 30 yıldır mücadele içinde. Dünyadaki diğer birliklerde olmayan bir birikimleri var. Bu birikimi kullanıp onların ihtiyacına yönelik araçlar tasarlamak istiyoruz. İhtiyaç doğrultusunda, terzi usulü iş yapıyoruz. Kuvvetlerimiz ne istiyorsa ona göre pozisyon alıp tasarım ve üretim yapıyoruz. Bu anlamda taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk. Bize manevra kabiliyeti yüksek bir ZPT ihtiyacının bulunduğunu belirttiler. Bunun üzerine henüz rakiplerimizde olmayan nanoteknolojik bir zırhlı araba geliştirdik. Bunu da kasımda düzenlenecek 3. High-Tech Port by MÜSİAD Fuarı'nda sergileyeceğiz."Türkiye'de ilk kez uygulanacak bor kökenli nanoteknolojik malzeme sayesinde mayına dayanıklı aracın zırh kapasitesini düşürmeden boyutlarını küçültebileceklerini, terörle mücadele eden unsurlar için manevra kabiliyeti yüksek araçlar üreteceklerini ifade eden Katmerci, mayına dayanıklı zırhlı araçları "ekip otosu" boyutuna kadar düşürebileceklerine dikkati çekti.Zırhlı araçlarda kullanılan nanoteknolojik malzemeyi belli bir ölçeğin yakalanması sonrası tamamen yerli olarak üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Katmerci, şöyle konuştu:"Büyük tonajlı araçların balistik seviyesinde zırh koruması sağlayan bir malzemeden araba tasarladık ama bu aracın boyutları diğerlerinin yarısı kadar. Böylelikle örneğin emniyet kuvvetleri, olaya müdahale için bir sokağa girip hızlı bir şekilde çıkabilecek."Zırhlı personel taşıyıcıları için açılan ihalelerde yer alacaklarını, gelecek yıl araçlarının sahada olmasını hedeflediklerini dile getiren Katmerci, "İlk etapta bin 200 - bin 400 araç satmayı planlıyoruz. Büyüdükçe bu rakam 2 binlere kadar çıkacak." diye konuştu.Araç üstü ekipmanda 51 ülkeye ihracat yaptıklarını, bunların yanına savunma sanayi ürünlerini de koymak istediklerini ifade eden Katmerciler, geliştirdikleri araçları Türk güvenlik kuvvetlerinden aldıkları referanslarla dünyaya satmayı hedeflediklerini bildirdi.Uluslararası fuarlarda sergiledikleri ürünlere ilgiden memnun olduklarını dile getiren Katmerci, sözlerini şöyle sürdürdü:"Özellikle Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Afrika bölgesi ve İslam coğrafyasına çok sayıda araç satmayı planlıyoruz. Gelecekte Ankara'daki tesislerimizde savunma sanayinin her alanına hizmet etmek istiyoruz. Nanoteknolojik malzemeler, zırhlı cam ve füzelerle ilgili platformların üretimine de girebiliriz. Türkiye'nin ithal ettiği tüm savunma ürünlerini inceliyoruz, ne kadarını üretirsek kardır."