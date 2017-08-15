Toplu ulaşıma fuar ayarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 86. İzmir Enternasyonal Fuarı süresince geçerli olmak üzere Alsancak ve Kültürpark'a toplu ulaşımı kolaylaştıracak bir takım düzenlemeler yaptı. Otobüs, metro, tramvay ve banliyönün yanı sıra deniz ulaşımında da seferler takviye edildi

İzmir'de toplu ulaşım hizmeti veren kuruluşlar, 18-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'na hazır. Buna göre ESHOT Genel Müdürlüğü, Konak Bahribaba durakları ile İZBAN ve Metro bağlantılı aktarma merkezlerinden hareket eden hatlara ek seferler koydu. Bazı hatlarda raylı sistemle bağlantılı olarak sefer saati 02.00'ye kadar uzatıldı. Ayrıca Konak Bahribaba bağlantılı Balçova, Buca, Bornova, Karşıyaka ve Gaziemir'e Baykuş seferleri de 06.00'ya kadar çalışmaya devam edecek.





Raylı sistemde mesai uzadı



İZBAN, Metro ve Karşıyaka Tramvayı'nda ise mesai saatleri uzatıldı. İzmir Metrosu, son sefer saatini gece 24.00'den 01.20'ye çekti. Metro'da sefer sıklığı da arttırıldı. Karşıyaka Tramvayı ise 01.00'e kadar hizmet verecek. Yolcu yoğunluğunun geç saatlere kadar devam edeceği fuar süresince İZBAN da ek seferlerle hizmet süresini uzatıyor. Hilal, Alsancak ve Halkapınar istasyonlarından her iki yöne 00.44'den 01.56'ya kadar ek sefer yapılacak. İZDENİZ ise 18, 19 Ağustos ve 25,26 Ağustos tarihlerinde ek seferlerle gece 01.00'e kadar hizmet verecek.



