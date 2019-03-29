Toplu ulaşıma seçim ayarı

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşıma yönelik bir dizi önlem alındı. İzmir'de otobüs, banliyö, metro ve tramvay seferleri Pazar günü 03.30'dan itibaren başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Pazar günü yapılacak yerel seçimler nedeniyle otobüs ve raylı sistem ulaşımına özel düzenleme getirdi. Sandık görevlilerinin görev yerlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan seçim gününe özel planlama kapsamında ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan otobüsler, İzmir Metrosu, İZBAN, Konak Tramvayı ve Karşıyaka Tramvayı'nda seferler 03.30’da başlayacak. Metro ve her iki yakadaki tramvay seferleri 03.30-06.00 arasında 30 dakika aralıkla yapılacak. 06.00'dan itibaren normal işletim planı uygulanacak. İZBAN ise 31 Mart Pazar sabahı 5 ek tren seferi düzenleyecek. Trenler Tepeköy ve Aliağa'dan karşılıklı olarak 03.30 ve 04.30 saatlerinde kalkacak. Ayrıca saat 05.15'te Çiğli'den Aliağa yönüne bir ek sefer daha yapılacak.

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeye ilişkin detaylara ise kurumun web sitesinden (www.eshot.gov.tr) ulaşılabilecek.