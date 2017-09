Toplum Lions'ları doğru tanımıyor

Lions'ların toplum tarafından farklı algılandığını ve toplumdaki algıyı değiştirmeleri gerektiğini belirten İzmir Pergamon Lions Kulübü Başkanı Dilek Soylu, 'Lions'lar birçok sosyal ve kültürel projeye imza atıyor ancak bunlar toplumda yeteri kadar bilinmiyor. Bu konuda çalışmalıyız. Toplum tarafından bilinirliğimizi arttırmalı ve toplum yararına çalıştığımızı gösterebilmeliyiz' dedi

Çakmaklı kültür köyü olacak

'Lions'ların yaptığı farkındalık ve iyilikleri basın yoluyla anlatmamız gerekiyor. Toplum bizi ayrı bir grup olarak görüyor. Bunlar sürekli bir araya gelip yemek yiyip içiyor, fotoğraf çekiyor ondan sonra da dağılıyor diye biliyor. Hatta bunlar mason, bunlardan giden paranın nereye gittiği belli değil deniyor. Bunlar çeşitli yerlere gidiyorlar, süsleniyorlar ve tırnak içinde can can sayfalarında boy gösteriyorlar gibi ifadeler çokça kullanılıyor. Bu yüzden bizim algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü biz bu değiliz' diyen Soylu, üzerlerindeki bu olumsuz algıyı yıkmak için çalışmalarını arttıracaklarını söyledi. İzmir Pergamon Lions Kulübü'nün Başkanı Dilek Soylu ile PergamonLions kulübünün kuruluşunu, neler yaptıklarını ve gerçekleştirmek istedikleri projeleriyle ilgili konuştuk.Lions'ların hizmet etmeyi amaçlayan bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: İçimizde çok fazla hayırsever insan var. Yaptıkları işler, algı farklı olduğu için topluma düzgün aktarılamıyor. Ancak ben bunun topluma daha düzgün bir şekilde anlatılmasını istiyorum. Tabii ki magazin sayfalarında da olabiliriz ancak yaptığımız iyiliklerin ve sosyal projelerin de toplum tarafından bilinmesi gerekiyor. Türkiye'de Rotary ve Lions'lardan başka uluslararası başka bir kulüp var mı? Tabii ki yok. Olsaydı bu kulüplerin mutlaka önüne geçerlerdi. 100 yıldır dünya çapında örgütlenmiş olan Lions'lara sadece Amerika menşeli olarak bakılmaması gerekiyor. Geçen sene bütün dünyada Lions'ların başı Hintliydi. Dünya ülkelerinde de bu işi en iyi yapacak olan kişiler arasından seçiliyor. Türkiye'ye her sene hibe projesi veriliyor. Türkiye'de bin tane kulüp var. Dolayısıyla uluslararası bir hibeyi almak için de elimizden geleni yapmalıyız.Lions'lara üye olmak isteyen kişilerin üyeliğe çok geç kabul edildiğini ve bu yüzden PergamonLions kulübünün kurulduğunu belirten Başkan Soylu, 'Devlet okuluna bir tiyatro salonu yapmışız ancak bunu yapan arkadaşımız basını çağırmamış. Devlet, okulları okul aile birlikleri ile çalışıyor. Biz destek olmazsak bu çocuklara nasıl yardımcı olacağız? Biz devlet okullarını boyarken kötü bir şey mi yapıyoruz? Biz kendi ülkemizin insanlarına destek ve yardımcı oluyoruz. Yıllarca Lions'lara destek oldum ancak hiç içinde olmadım. 3 yıl Lions'ları uzaktan izledim. Üç sene boyunca başkan olmam konusunda ısrarlar oldu. Derneklerde bir koltuğa oturunca İzmir'de ve Türkiye'de ömür boyu başkansınız. Ama Lions'larda durum böyle değil. Sadece bir yıl başkanlık yapıyorsunuz. İkinci yıl başkanlık yok. Benim başlattığım projeyi diğer arkadaşımız bitirecek' ifadelerini kullandı.İzmir'de 40 Lions kulübünün olduğunu ve bu Lions'lara bin 300 kişinin üye olduğuna dikkat çeken Soylu, 'Bu insanların yüzde 60-70'i İzmir'de yaşıyor. Kurmuş olduğum Pergamon Lions'un ise 60 üyesi var. Bu sayı daha da çok artacak. Kulübümüze üyeleri seçerek alıyoruz. Buraya gelenlerin hizmet için mi yoksa sosyal çevre için mi geldiğine bakıyoruz. Uzun süre takip ediyoruz. Buraya gelip burada iş yapacak olan insanları seçmeye çalışıyoruz. Böyle yapmazsak nitelik düşüyor ve dernekler varoluş amaçlarından sapıyor' dedi.PergamonLions olarak çok önem verdikleri bir okul projesi olduğunu söyleyen Soylu, şöyle devam etti: Bu okul projesinin dünya çapında olmasını istiyorum. Onun dışında küçük projelerimiz de var ancak en çok bu okul projesinin gerçekleşmesi için çalışacağım. Bir işin ne kadar çok yapılmasından ziyade ne kadar kaliteli yapılması önemlidir. Dernek yeni kurulduğu için genç ve dinamik bir ekibimiz var. Lions kulübü ile bu işi başaracağımızı düşünüyorum. Temmuz ve Ağustos'ta doğru planlamaları yaparsak bu işi başarabiliriz. Kız çocuklarının daha çok okumasını sağlamak istiyoruz. Yapmak istediğimiz okul dünyada ve Türkiye'de ilk olacak. Bunun için gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra gerekli açıklamaları yapacağız. Bunun yanında sosyal sorumluluk projelerini dernekler ve kulüpler vasıtasıyla yapıyoruz.Pergamon Lions Kulübü olarak hem Lionslar'dan hem arkadaşlarından hem de ULKB denilen Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nden destek alarak bu okul projesini hayata geçirmeyi düşündüklerini belirten Soylu, 'O fondan alacağımız yardım ile bu okulu yapmak çok daha kolay olacaktır. Türkiye'yi kurtaracak olan eğitimdir. Buradan kaynak almak ve burada çalışmak için Lions Kulübü başkanı oldum. ULKB fonu, AB fonları gibi ve uluslararası bir dernek olarak bizim de bu fonlardan yararlanma imkânımız var. Oradan hibe alınırsa işimiz kolaylaşır. İçimizde her sektörden iş adamı ve iş kadını var. Okulun neye ihtiyacı varsa her şeyi tedarik edeceğimiz çok fazla üyemiz var. Eğer gerçekleşirse bu bir dünya projesi olur. Çünkü böyle bir şey daha önce yapılmadı. Herkese ve her şeye yatırım yapıyoruz ancak eğitime yatırım yapanımız yok. Vakıftaki yönetici arkadaşımız ile bu işi biraz olgunlaştırdık. Herkese isimlerini vermek istemediklerini söylediler. Ancak bize sıcak bakıyorlar. Sonuçta yaptığımız şey yine devlete ait olacak. Eğitimci olarak iyi anılmak istiyorum ve arkamda iyi bir isim bırakmak düşüncesindeyim. Bu konuda da böyle bir liderlik yapmak istiyorum. Eğitim konusunda da daha önce böyle bir proje yapılmadı. Bu proje, hem dünyaya hem de Türkiye'ye örnek olacak' ifadelerini kullandı.'Kız çocuğu da olsa, erkek çocuğu da olsa çocukları yetiştirenler annelerdir' diyen Soylu, sözlerini şöyle devam ettirdi: Ancak kız çocuklarını eğitmek son derece önem taşıyor. Sizce kime yatırım yapmamız gerekiyor? Annelere yani dolayısıyla kız çocuklarına yatırım yapmamız gerekiyor. Yetişen çocuklar, o annelerin çocukları olacak. Ne kadar çok kız çocuğu okutursak toplumumuzun temellerini o kadar sağlam oluşturabiliriz. Ayrıca erkekler her işte çalışabiliyor iken kadınlar her işte çalışamıyor. İzmir'in çok stratejik bir yer olduğunu düşünüyorum ve bu işin de İzmir'den çıkmasını istiyoruz.Yapılması hedeflenen okulun önce ilkokul daha sonra da ortaokul olarak hizmet vereceğini belirten Soylu, 'Okula bir başlayalım da sonra gerisi zaten gelir. 4+4+4'ün bütün eğitimlerini veren bir yere zamanla kavuşuruz. Önemli olan insanları bir araya getirmek. Yaptığımız farkındalıkları iyi örnek olarak sunmamız gerekiyor. Algıyı değiştirip Lions kulübü gibi derneklerin farkındalık yaratan kuruluşlar olduğunu anlatmamız gerekiyor. Lions'lar 100 yıldır dünya çapında çalışıyor. Uluslararası olan bir kulübün her yerde projesi var. Uluslararası bir projeye destek olarak bu hibe desteğini neden Türkiye'ye almayalım. Bana kimse yanlış yaptıramaz. Yanlış bir iş olursa ben bırakır giderim. Dernekler masasına bağlı olarak çalışıyoruz. Topladığımız her para yasal. Parası olmayan aileler ve okullar ne yapacaklar? Burada biz devreye girerek onlara bir nebze de olsa yapacağımız proje ile yardımcı olabileceğiz' diye konuştu.Pergamon Lions olarak yapacakları en büyük projelerinin bu okul olduğunu dile getiren Soylu, bu işi gönüllü yapmaya karar verdiklerinin altını çiziyor. Soylu, '1 yıl içinde bu işi yapmayı düşünüyoruz. Devlet vakıf kolejlerine de destek oluyor. Bu sürece devlet de destek olabilir. Yer seçimi konusunda da şu an için oturmuş bir yer yok. Hayırseverlerin verdiği bir yerde de olabilir. Yer seçimi bize ait değil. Ancak yer konusunda destek olacak başka bir arkadaşlarımızın da çıkacağına inanıyorum. Doğru planlamalar ile okul inşaatını 6 ayda bitirebiliriz. Yeter ki başlayabilelim' dedi.Okulda öncelikle İzmir ve Ege Bölgesi'nden çocukların alınacağına vurgu yapan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: Okula başarılı çocukları alacağız. Oluşturulan komisyon bunları tespit edecek. Yüzde yüz burslu okuyacaklar. Kriterleri çocuğu ve aileyi teşvik edecek şekilde olacak. Çocuk ailesi gibi olmamak için o imkanı ve motivasyonu kaybetmeyecek. İzmir'de çok ciddi kaynak var. Okulun ister öğretmen olsun ister diğer ihtiyaçları olsun hepsini karşılayacağız. Lions'ların adının geçmesini istemiyorum. Bütün hayırsever ve diğer Lions kulüplerinden de destek alacağız. Kulüpler hep tek tek bir proje yapmışlar. İlk defa birlikte bir projeye imza atmış olacağız. Yatırım miktarı en az 6 milyon TL ile başlayacak. ULKB'den alacağımız destek değişebiliyor. Projeye göre destek isteyeceğiz. Kazansak da kaybetsek de bu projeyi bırakmayacağız. Atatürk Lisesi Vakfı tamam derse biz protokolü hemen yapıp işe başlayacağız. Protokol yapıp yer bulduktan sonra ise işler daha da hızlanacak.Pergamon Lions Kulübü olarak hali hazırda bir köy projeleri bulunduğunu ve bunu da Foça'nın Çakmaklı Köyü ile gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sonlandırdı: Burayı özellikle okulların kapanmasıyla birlikte her yıl müzik atölye çalışmalarının yapıldığı, kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlendiği ve sonunda da bir konserle taçlandıracağımız bir kültür köyü haline dönüştürmek istiyoruz. Aliağa Belediyesi ile Foça Belediyesi arasında kalan Çakmaklı için iki belediyemizden de destek isteyeceğiz. Projeyle birlikte Çakmaklı'nın tüm görüntüsü baştan aşağıya değişecek. Mimar arkadaşlarımız köyümüze yapacakları ince dokunuşlarla köyün yüzünü değiştirecek. İnanıyorum ki ekip halinde elimizi taşın altına koyarsak başarılı olacağız. Bu kültür köyü sürecinde de ciddi yol aldık. Gerekli görüşmelerden sonra önümüzdeki yaza her şeyi tamamlanmış olacak.