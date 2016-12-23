'Toprak Ana Günü' Tire'de kutlandı

Slowfood İzmir Bardacık Birliği Terra Madre olarak bilinen “Toprak Ana Günü” kutlamaları bu yıl, zengin coğrafi bitki örtüsü çeşitliliği nedeniyle İzmir’in şirin ilçesi Tire’de yapıldı

Carlo Petrini tarafından 1986 yılında başlatılmış olan hızlı ve ayaküstü yemek alışkanlığına karşı alternatif olarak yerel ve geleneksel yemekler ve yeme biçimlerini ön plana çıkaran ve yerel ekosistemlerin özelliklerini korumaya çalışan bir hareket olan slowfood hareketi son yıllarda ülkemiz için de oldukça fazla önem taşıyor.



Slowfood’un Türkiye İzmir Bardacık Birliği her yıl yaptığı Toprak Ana Günü kutlamalarının ilkini bu yıl Seferihisar’da, ikincisi ise Tire Belediyesi işbirliği ile zeytin ve zeytinyağı ile meşhur, zengin bitki örtüsü çeşitliliği ile bilinen Tire’de yapıldı. Toprak Anaların gerçek tohumlardan ürettikleri doğal ürünleri küçük bir pazar yeri kurularak tadımı ve satışının yapıldığı günde yerel halka zeytin yetiştiriciliği üzerine bilgiler verildi. Slowfood Bardacık Birliği Başkanı Gazeteci-Gurme-Yazar A. Nedim Atilla “Batı Anadolu’da Zeytinyağı Kültürü”, Dokuz Eylül Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uhri “Zeytinyağının Duyusal Tadımı” ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsü İzmir Müdürlüğü’nden Ayşegül Yıldırım ”Zeytin’in Kültür Tarihi” üzerine konuşma yaptı. Geçen yılki “Terra Madre” Ödülünün sahibi olan Tire’li 50 yıllık dondurma ve pasta ustası Ayhan Toran’ın da katılımlıyla, İzmir ve İstanbul’dan gelen misafirlere ödüllü dondurmacının ürettiği doğal sahlep ikram edildi. Dünya’nın her yerinde 10 Aralık 10 Ocak tarihleri arasında Toprak Ana günü kutlamalarının yapıldığını söyleyen Bardacık Birliği Başkanı Nedim Atilla “her hafta farklı bir yerde yaptığımız kutlamaların ilkini bu yıl Seferihisar’da yaptık, ikincisini bugün burada Tire’de yapıyoruz, üçüncüsünü ise Ayvalık’ta yapacağız. “Yeryüzünü sev, geleceğini savun” ödülünü Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’e verdik, Toprak Ana Ödülünü’de önümüzdeki hafta Ayvalık’ta sürpriz bir isme vereceğiz” şeklinde konuştu.



Ünlü fotoğraf sanatçısı Cüneyt Görgül’ün fotoğraflarının sergilendiği Tire Arappınarı Mesire alanında gün boyu süren etkinlik, çekiçte zeytin fidanı dikim töreni ile sona erdi.



