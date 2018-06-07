Topraktan Tabağa Projesi İzmir'de Başlıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı tarafından İzmir’de başlatılacak olan ve kadın istihdamını artırıp, yerel tohum kullanımını çoğaltmayı amaçlayan 'Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel Tohum' projesinin tanıtımı İzmir Ticaret Borsası’nda (İTB) gerçekleşti

Gamze Geçer- 26. Dönem TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı tarafından ilk olarak Mardin’de Artuklu Belediyesi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), “Şükraan Ekonomik ve Tarımsal Kalkınmayı, Sosyal Gelişimi Destekleme Derneği ve Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile uygulanan “Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel Tohum” projesinin İzmir ayağı, İzmir Ticaret Borsası’nda düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Toplantıda, ev kadınlarını istihdama katmak, yerel tohumları çoğaltmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan proje hakkında konuşan AK Parti İzmir milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, “Biz bu projeye başlarken en değerli hazinemiz toprağı doğru işlemeyi, uygun tohum ile buluşturup doğanın bize sunduğu nimetleri en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefledik. Topraktan gelen berekete girişimci kadınlarımızı ortak etmek ve kadın istihdamını artırmak için yola çıktık. Mardin Milletvekilliğim süresince bu projede ciddi mesafe kaydettik ve takdir topladık. Şimdi ülkemize hizmet yolunda üzerimize düşen görevi sürdürmek amacıyla İzmir’den aday oldum. İzmirlilerin vekili olarak elbette her alanda hizmet etmek için çalışıyoruz. Ancak; bir anne, bir kadın siyasetçi, bir iş kadını olmam sebebiyle; toplumun yapı taşı, geleceğimizin mimarı, yoktan var eden kadınlarımız doğal olarak önceliğim oluyor” dedi.

İzmirli girişimcilerin lehine

Oluşturulan “Topraktan Tabağa” projesini İzmir’de girişimci kadınların lehine olacak şekilde uygulamaya koymayı planladıklarını belirten Çankırı, 'Bizim önceliklerimiz arasında kadın istihdamını artırmak, üreten kadınlarımıza ürettiklerini katma değere dönüştürecek fırsatlar sunmak var. Güzel İzmirimizin fedakar cefakar kadınlarının omuzlarındaki yükü azaltmak, emeği ekmeğe dönüştürecek gücü onlara vermek bizim için kutsal bir görevdir. Kadın kendisi narin yüreği güçlü bir varlıktır. İzmirli kadınlar özgüvenin, özgür ruhun timsali haline gelmiştir. Yeri geldiğinde yuvasını yapan dişi kuş, yeri geldiğinde geleceğini yetiştiren bir anne, yeri geldiğinde dimdik duruşu ile güçlü bir işkadını, yeri geldiğinde toprağı berekete dönüştüren bir üreticidir' diye konuştu.

“İş imkanı yaratmak istiyoruz”

İzmir’de başlatılan projenin amaçlarından bahseden Çankırı, 'Proje ile yeni iş imkanları yaratmak istiyoruz. Bunun için eğitim programları hazırlayarak kadınlarımızı geleneksel ekonomiler içerisinde güçlendirmek, insanların bulundukları yerlerde hayatlarının sürdürebilmelerine destek vermek, önce su, enerji ve gübre istemeyen, toprağımıza en uyumlu yerel tohumu bulmak ve çoğaltmak, bu sayede toprağı ve doğayı yaşatmak, ardından insanı ve kadını koruma altına alarak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak onlara istihdam sağlamak. Bu sayede büyük şehirlere göçü önlemek ve bir arada yaşayan yerel halk ve göçmenlerin toplumsal uyumunu sağlamak istiyoruz. Şimdiden Ege’nin incisi İzmir’de başlatacağımız bu proje için heyecanlanıyorum ve bu hususta başta İzmir Ticaret Borsası olmak üzere tüm paydaşlarımıza müteşekkirim' ifadelerini kullandı.

“Kapsamlı bir proje”

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli ise yaptığı konuşmada, “Ceyda Hanım, TBMM’de Mardin’i temsil ettiği bu son dönemde, “Topraktan Tabağa” adlı çok önemli bir projeye imza attı. Gıda üretimi ve iyi tarıma yönelik olarak Mardin’de Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri'ni kuran Ceyda Bölünmez Çankırı; Mardin Artuklu Belediyesi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Şükraan Ekonomik ve Tarımsal Kalkınmayı, Sosyal Gelişimi Destekleme Derneği iş birliği ile ev kadınlarını istihdama katmak, yerel tohumları çoğaltmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla uyguladığı projesinden oldukça başarılı sonuçlar aldı. “Topraktan Tabağa” projesi hayli kapsamlı bir proje. Bölgede yaşayan kadınlarımızın yanı sıra Suriyeli mülteci kadın çiftçilerin de toplumsal entegrasyonu ve istihdamına olumlu katkıda bulunmayı amaçlamış bir proje. Bu bağlamda çiftçi kadınlara mesleki ve iş başı eğitimi verilmiş. Mezopotamya’nın bilinen en eski atalık durum buğdayı tohumu ‘Sorgül’ Mardin Ovası’nda ekilmiş, iyi tarım uygulamaları ve geleneksel üretim teknikleri ile üretimi yapılmış. Hayli de başarılı olunmuş. Büyük bir hipermarket zinciri ile anlaşılarak kadınların ürünleri için satış garantisi de alınmış. Proje kapsamında 300 kadın çiftçi bu imkânlardan yararlanmış. Sayın Çankırı’nın “Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel Tohum” projesini İzmir'de de hayata geçirmek istediğini bizlere aktarmasından ziyadesiyle memnun olduk” ifadelerini kullandı.