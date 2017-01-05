Torbalı'da FETÖ gözaltısı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Torbalı'da operasyon yaptı. Örgütle ilişkisi olduğu belirtilen 6 kişi, evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tablet bilgisayar, 7 cep telefonu, 7 sim kart, 1 flaş bellek, 2 hafıza kartı, 3 hard disk, 29 CD, 15 kitap ve dergiye el konuldu.
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