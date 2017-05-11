Torbalı'da gençlere Ceceli konseri

TÜRK Pop Müziği'nin ünlü sesi Mustafa Ceceli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Torbalı Belediyesi'nin ev sahipliğinde ücretsiz konser verecek

Torbalı Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türk Pop Müziği'nin genç ve başarılı isimlerinden Mustafa Ceceli'yi ağırlayacak. Torbalı 7 Eylül Stadyumu'nda halk açık ücretsiz verilecek konser, saat 20.00'de başlayacak. Tüm Torbalı halkını konsere beklediklerini ifade eden AK Partili Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Torbalı'da 19 Mayıs'ı dolu dolu kutlayacağız. Mustafa Ceceli konseri bizlerden gençlerimize 19 Mayıs hediyesi olacak. Torbalı'da genç nüfus oranı İzmir ortalamasının üzerinde. Başarılı ancak dar gelirli gençlerimizin üniversite eğitimine katkıda bulunmak amacıyla Torbalı Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı'nı kurduk. İlk olarak 209 öğrencimize burs veriyoruz. İkinci dönem bu sayıyı artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca kız öğrencilere öncelik sağlıyoruz" diye konuştu.

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