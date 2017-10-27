Torbalı'da inşaat ruhsatı sayısı 4666'ya ulaştı

Son 3,5 yılda 4666 yapıya inşaat ruhsatı veren Torbalı Belediyesi çok sayıda ili geride bıraktı

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, 'Sanayi ve tarımdaki büyümeyle orantılı biçimde gelişiyoruz' dedi.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilçeleri arasında yer alan Torbalı; son 3,5 yılda 4666 yeni yapıya inşaat ruhsatı vererek rekor kırdı. Aynı ilçede 2004/2013 yılları arasında 3963 yapı için inşaat ruhsatı düzenlemişti.

932 milyon dolar ihracat yaparak 66 ili geride bırakan Torbalı'nın sanayide ve tarımdaki büyümeyle orantılı biçimde geliştiğini belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, 'Sadece inşaat sektörü değil, tarımda, sanayide, üretimin bütün alanlarında istikrarlı biçimde büyüyoruz. İlçemizde sadece yatırım iklimi oluşmadı, yaşam kalitesini artırmak için de Torbalı tercih ediliyor. 3,5 yılda ilçe nüfusu da aynı biçimde arttı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre İzmir'in ilçeleri arasında en hızlı büyüyen yine biziz. Ortalama yılda 15 bin dolayında nüfusumuz artıyor. Burası her bakımdan çekim merkezi oldu. İzmir'in en büyük 8 ilçesinden biriyiz. İlk beşe girmeyi hedefliyoruz' dedi.



Kontrollü büyüme



Son 3,5 yılda merkezi hükümetle yerel iktidarın uyum içinde çalışmasının meyvelerini topladığını vurgulayan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Çok sayıda projeyi hayata geçirmeyi ve sağlıklı büyümeyi bu uyuma bağlıyoruz. Göreve seçildiğimiz 3,5 yıllık süre içinde 4666 yeni yapıya inşaat ruhsatı verdik. İmar Müdürlüğümüzün performansını da çok önemli buluyorum. Hiçbir yatırımcıyı, firmayı, girişimciyi ürokrasiyle uğraştırmadık. Yasalara, yönetmenliklere, mevzuata uygun hiçbir proje askıda beklememiştir. Dayatmaya, istismara ise asla ödün verilmiyor. Bütün İzmir'de örnek gösterilecek bir imar birimimiz var.'



