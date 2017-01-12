Torbalı'da kamu çalışanlarına aile boyu fişleme

Torbalı'da kamu çalışanlarına hangi gazeteyi okudukları, kendisinin, eşi ve çocuklarının hangi okul ve dershanelerde eğitim gördükleri, sosyal medya hesap bilgileri gibi soruların bulunduğu 'form' dağıtıldı. Eğitim-Sen Torbalı Temsilcisi Kemal Karakoyun, 'Özel bilgileri toplayacak, fişleyecek bir yaklaşımı da doğru bulmuyoruz. Bu cadı avına dönüşebilir' dedi

Torbalı'da kamu çalışanlarına hangi gazeteyi okudukları, kendi, eşi ve çocuklarının hangi okul ve dershanelerde eğitim gördükleri, sosyal medya hesap bilgileri gibi soruların bulunduğu 'form' dağıtıldı.

Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, 'FETÖ'yle mücadele' bağlamında kamu çalışanlarına bir form dağıttı.



Formda, çalışanların hangi gazeteleri okuduğu, kendi, eşi ve çocuklarının hangi okul ve dershanelerde eğitim gördüğü, hangi sosyal medya hesaplarını kullandığı, üyesi oldukları siyasi partiler, dernek, vakıf gibi kitle örgütlerinin isimleri ve hangi bankada hesabı olduğu gibi sorular yer aldı.



İmzasız dağıtılan forma tepki gösteren, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen Eğitim-Sen Torbalı Temsilcisi Kemal Karakoyun, 'darbecilerle ilişkisi olanlara' dair çalışma yapılmasının gerekli olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi: Bunu yaparken de bütün kamu emekçilerini birden zan altında bırakacak, onların yaşamları ile ilgili özel bilgilerini toplayacak, fişleyecek bir yaklaşımı da doğru bulmuyoruz. Bu cadı avına dönüşebilir ve masumiyet karinesi ciddi bir şekilde zarar görebilir. (Evrensel)