Torbalı'da otomobil devrildi. Sürücü öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Gümüldür'den Torbalı'ya giden Ersen Kaya idaresindeki (41) 35 RCY 19 plakalı otomobil Fidanlık kavşağında refüje çarptı.



Yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kaya'nın cesedi daha sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Bir çocuk babası Kaya'nın, İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalıştığı belirtildi.