Torbalı'da sosyal markete talep artıyor

İlçede geçim sıkıntısı çeken vatandaşların aylık gıda ve giyim ihtiyacının bir kısmı Torbalı Belediyesi tarafından Ekim ayında hizmete açılan Sosyal Market aracılığıyla karşılanıyor. Sosyal Marketin imkanlarından kısa sürede 472 kişi faydalandı

Sosyal Belediyecilik alanında önemli atılımlar gerçekleştiren Torbalı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in talimatı ile Tepeköy Mahallesi Zahire Pazarı’nda kurulan 512 metre karelik Sosyal Marketin yardım dağıttığı kişi sayısı 472’ye yükseldi. 500 kişiye hitap edecek kapasiteye sahip Sosyal Markette kuru gıda, temizlik ve giyecek malzemeleri bulunuyor. Torbalı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve mahalle muhtarlıklarından aldıkları belgeyle ihtiyaç sahibi olduklarını belgeleyen vatandaşlar onay almaları halinde Sosyal Market’ten alışveriş yapabiliyor. Başvurular zabıta tarafından incelenip ailenin durumu yerinde tespit ediliyor. Sosyal Market yardımı onaylanan vatandaşlar kendilerine verilen kartlar ile buradan alışverişini yapabiliyor. İhtiyaç sahiplerine verilen kartlara yüklenen miktar ise aile üyelerinin sayısı ve gelire göre belirleniyor.



Başkan Görmez, “İhtiyaç sahiplerinin yanındayız”



Sosyal Market Projesi’nin ilçede önemli bir eksikliği giderdiğini vurgulayan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Sosyal Market projesinin hayata geçirilmesi bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın çok önemli bir yansımasıdır. Torbalı’nın bu tarz projelerle bizim dönemimizde tanışması ayrı bir sevinç vesilesi. 3 ay önce hizmete açtığımız Sosyal Market, kısa sürede tam kapasiteyle vatandaşlarımıza hizmet etmeye başladı. Gelen müracaatlar çok titiz bir şekilde incelenip gerekli yardım yapılıyor. Marketimiz süpermarket standartlarına uygun ölçüde hazırlandı. Burada yer alan ürünler gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Sosyal belediyecilik anlamında buna benzer daha nice kapsayıcı ve işlevsel projelere imza atmayı hedefliyoruz. Torbalı Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.