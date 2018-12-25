Torbalı'da tombala operasyonu

Torbalı'da, kumar oynadıkları tespit edilen 33 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 2 kişiye işlem yapıldı.

Torbalı'da tombala operasyonu
25 Aralık 2018 Salı 15:04

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yoğurtçular Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynama makinesi, sayıların ekrana yansıtılmasını sağlayan 2 projektör, 90 tombala topu, 168 tombala kartı ve 5 bin 723 plastik pul ele geçirdi. Ekipler, kumar oynadıkları tespit edilen 33 kişiye kumar oynamak ve kapalı alanda tütün mamulü tüketilmesi suçlarından idari para cezası kesti. Jandarma ekipleri, F.A. ve S.A.A. hakkında ise "kumar oynamak için yer temin ederek imkân sağlamak" suçundan adli işlem yaptı.

Etiketler; #izmir #torbalı #kumar #operasyon
Önceki Haber
Alaattin Yüksel: İzmir teslim olmayacak
Sonraki Haber
Köylüler ayı nöbetinde
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.