Torbalı'da tombala operasyonu

Torbalı'da, kumar oynadıkları tespit edilen 33 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 2 kişiye işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yoğurtçular Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynama makinesi, sayıların ekrana yansıtılmasını sağlayan 2 projektör, 90 tombala topu, 168 tombala kartı ve 5 bin 723 plastik pul ele geçirdi. Ekipler, kumar oynadıkları tespit edilen 33 kişiye kumar oynamak ve kapalı alanda tütün mamulü tüketilmesi suçlarından idari para cezası kesti. Jandarma ekipleri, F.A. ve S.A.A. hakkında ise "kumar oynamak için yer temin ederek imkân sağlamak" suçundan adli işlem yaptı.