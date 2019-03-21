Torbalı'daki sanayi sitesinde sona gelindi

Mobilya Organize Sanayi Sitesi için sürdürülen çalışmalarda sona gelindiği açıklandı.

AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı’da kurulacak olan 100 fabrika kapasiteli Mobilya Organize Sanayi Sitesi için sürdürülen çalışmalarda sona gelindiği açıklandı.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’le birlikte Karakuyu Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya katılan İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, ilçenin son beş yılda kaydettiği büyük değişime yenilerinin ekleneceğini, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, illeri teknolojide, tarımsal sanayide ve tarımsal üretimde lider ilçe olma potansiyelini Molbilya Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasıyla zirveye taşıyacağını söyledi.

Bir önceki dönem CHP Torbalı Belediye Başkanının ilçenin gelişmesini engellediğini, ‘küçük olsun benim olsun’ politikasının uyguladığını belirten Kaya “Bir tarafta odasına kamera koyup o gelsin, bu gelmesin diye vatandaş ayıran eski başkan, diğer tarafta da iyi gününüzde kötü gününüzde hep sizlerle beraber olan, her köye, her mahalleye onlarca kez gitmiş olan, Torbalı için 7 gün 24 saat çalışan Adnan Başkan var. Karakuyu ve Torbalı halkı kararını ona göre verecek. Bugüne kadar ne ben ne de Adnan Başkan hemşehrilerimize karşı siyaset yapmadık. Kimseyi partisine göre, siyasi görüşüne göre ayırmadık. Kapımıza kim geldiyse Torbalı için, Torbalı’nın çocukları için elimizden geleni yaptık. Ben buradan CHP’ye gönül vermiş arkadaşlarımıza sesleniyorum, tekrar aday olan eski başkan CHP’nin değil Kılıçdaroğlu’nun adayıdır. Bildiğiniz gibi CHP’nin adayı başka bir arkadaştı, sonra ne olduysa Kılıçdaroğlu devreye girdi bu arkadaş aday oldu. Aday olmak için artık ne verdiyse onu almaya geliyor. Bir de gittiler Aydın’dan birini getirdiler, kendine oy bile veremeyecek, bunlar tahsilata geliyor. Gelin hem Kılıçdaroğlu’nu, hem İsmail Uygur’u 31 Mart’ta sandığa gömelim, sizin partinizi de bunlardan kurtaralım” dedi.

Görmez, vaatlerini anlattı

5 yıl boyunca Torbalı’ya 301 proje kazandırdığını belirten Torbalı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Adnan Yaşar Görmez, “Torbalımız son 5 yılda aldığı hizmetlerle Küçük Menderes’te merkez ilçe oldu. Hükümet ve belediye olarak el ele verdik, ilçemizin neye ihtiyacı varsa bir bir kazandırdık. Meydanlar, bulvarlar, yürüyüş yolları, alt geçitler, evde bakım birimi, sosyal market, düğün sarayları, gençlik merkezi, spor sahaları, çocuk parkları, millet bahçesi, güçlü makine parkı, hastanemizle, SGK binamızla, Diş hastanemizle, İZBAN’la, TOKİ yatırımları ile, yerel ve genel iktidarın ilçemize kazandırdığı hizmet ve yatırımlarla cazibe merkezi olduk. Türkiye’nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan Fetrek Çayı ıslahı… Son 5 yılda 40 bin göç aldık. Torbalı hızla büyüyor bizler de bu büyümeye yetişebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Son 5 yılda farklı büyüklükte, farklı bölgelerde tam 301 adet proje hayata geçirdik. Torbalı ayağa kalkı. Torbalı şaha kalktı” dedi.

Torbalı lider olacak

İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası ortak geliştirilen proje kapsamında Torbalı’ya Mobilya Organize Sanayi Bölgesi kurulacağını da hatırlatan Başkan Görmez, “Bu yatırımla beraber ilçemize 100 yeni fabrika kurulacak ve Torbalı’da işsizliği tarihe gömeceğiz. Bunun yanında kendisi de Karakuyulu bir hemşerimiz olan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’nin de desteği ile ilçemize bir Tarım ve Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi kuracağız. Sizler burada yatırım yapacaksınız, bizler de size yüzde 60 devlet desteği sağlayacağız. Torbalı bu yatırımlarla İzmir’de bir numara olacak. Torbalı’yı bir üst lige çıkaracak gücümüz var. Bizim arkamızda sağ olsunlar Atilla vekilimiz var, Bekir Pakdemirli bakanımız var. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın” dedi.

Yoğun ilgi

Karakuyu’daki toplantıya AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, MHP Torbalı İlçe Başkanı Muhammet Oral, Ayrancılar eski Belediye Başkanı Ahmet Özkan, Karakuyu eski Belediye Başkanları Şükrü Tekin, Ender Subakan ve merhum Hüdaver Köse’nin kardeşi Şeref Köse de eşlik ettiler. Başkan Görmez 5 yıllık görev süresi boyunca yaptığı hizmetleri sine-vizyon gösterisi ile anlatıp bir de yeni müjdeler verdi.