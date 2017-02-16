Torbalı halkı istedi, İzmir Büyükşehir yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN'la birlikte hızlı, ekonomik ve konforlu ulaşıma kavuşan Torbalı'yı bir hizmetle daha buluşturdu. Tepeköy Mahallesi'nde İZBAN hattının ayırdığı iki sokak, karayolu ve yaya altgeçidiyle birbirine bağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN'la birlikte hızlı, ekonomik ve konforlu ulaşıma kavuşan Torbalı'yı bir hizmetle daha buluşturdu. Tepeköy Mahallesi'nde İZBAN hattının ayırdığı iki sokak, karayolu ve yaya altgeçidiyle birbirine bağlandı

Torbalı’ya 283 milyon TL yatırım

"En büyük hayalimiz"

Mehmetçik'e mesaj

"İZBAN ile Torbalı, İzmir oldu"

"İki sevinci bir arada yaşıyoruz"

İki yaka birleşti

Torbalı Tepeköy Mahallesi'nde İZBAN hattının kestiği 4543 sokak ile 3677 sokağı birbirine bağlayan “karayolu altgeçidi ve engelli asansörü bulunan yaya geçidi” törenle hizmete girdi. 1997 yılında Yüksekova'da vatani görevini yaparken şehit düşen oğlunun isminin böylesine önemli bir yatırıma verilmesinin gurunu yaşayan baba Osman Çelik de törene katılanlar arasındaydı.Şehit Er Ali Çelik Altgeçidi’nin açılış töreninde konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, başlangıçta üstgeçit olarak planlanan projenin, Torbalı halkından gelen talep üzerine yeniden değerlendirildiğini ve ilave 3 milyon TL maliyetle üstgeçidin altgeçide dönüştürüldüğünü dile getirdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2004 yılından bu yana Torbalı'ya yaptığı hizmetlerin maliyetinin 283 milyon TL'yi geçtiğini belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, son olarak hem araç altgeçidi hem de yaya altgeçidi ve engelli asansörüyle birlikte Torbalı'ya yakışan bir yatırıma imza attıklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Torbalı'da sathi kaplama yatırımları için 46 milyon TL, sıcak asfalt için 35 milyon TL civarında harcama yaptığının altını çizen Başkan Kocaoğlu, "Torbalı Sanayi Bölgesi ile Aliağa Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayan 110 km'lik İZBAN hattı uzağı yakın etti. Aliağa'yı da, Torbalı'yı da metropol haline getirdi. İmalatlarını tamamladığımız Selçuk hattı yakında açılacak. Ardından hemen Bergama hattına başlayıp iki dünya mirası ken ti birbirine bağlamak istiyoruz" diye konuştu.Başkan Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin yol, asfalt, sathi kaplama ve diğer yatırımlarla birlikte Torbalı için 150 milyon TL, İZSU Genel Müdürlüğü'nün ise 133.8 milyon TL yatırım yaptığını belirterek şöyle devam etti:"7.2 milyon liralık yatırımla Torbalı, 5,1 milyon liralık yatırımla da Ayrancılar-Yazıbaşı atık su arıtma tesisleri hizmete alındı. 46 su kuyusu açılarak Torbalı’nın susuzluk sorunu çözüldü. 368 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi döşendi. 196.5 kilometrelik kanal şebekesi döşendi. Toplamda 283 milyon TL'lik yatırım yaptık. Merkez ilçelerimizde ne varsa, diğer ilçelerimizde de aynı hayat standardının olması için yatırımlarımızı sürdürüyoruz."İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, önce sağlıklı, temiz su ve temiz bir çevre hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bizim bu bölgede en büyük hayalimiz, Küçük Menderes Nehri'ni bundan 70 sene önceki gibi pırıl pırıl hale getirmektir. Torbalı, Pancar, Ayrancılar, Bayındır, Hasköy arıtmaları bitti. Selçuk'taki arıtmayı yeniliyoruz. Kiraz, Beydağ arıtmaları için çalışmaları sürdürüyoruz. Tire'nin yer teslimini yaptık. Diğer arıtmaları da yaptığımızda, İzmir Büyükşehir Belediyesi sanıyorum çok kısa sürede, İZSU olarak Küçük Menderes'in çevre yatırımları konusunda hemen hemen büyük eksiklerini tamamlayacaktır. Geriye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte sanayicilerin disipline edilerek, arıtmaların çalışmasının sağlanması kalıyor."İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, altgeçide adı verilen Torbalılı Şehit Er Ali Çelik'i saygıyla ve şükranla andıklarını belirterek, "Bu vatan, bu millet için canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sınır ötesinde savaşan Mehmetçik'e sağlık, esenlik diliyorum. İnşallah sağ salim gelirler; ailelerine, eşlerine, yarlarına, çocuklarına, sevdiklerine kavuşurlar" diye konuştu.Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ise altgeçidin yapım sürecinde taleplerini geri çevirmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ederek, "Değerli başkanımızın bu alt geçidin yapımındaki fekadarlığını çok yakından biliyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. İZBAN'ın Torbalı'yı merkez ilçe haline getiren bir proje olduğunu ifade eden Görmez, "Torbalı İZBAN ile beraber İzmir oldu. İZBAN'la çok büyük bir nimete kavuştuk. Tabi bunun ufak tefek külfetleri olacak. İnanıyorum zamanla tüm talepler karşılanacak, külfetler azalacaktır" diye konuştu.Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otçu ise iki sevinci bir arada yaşadıklarını belirterek, "Hem Torbalı halkına büyük kolaylık sağlanacağına inandığımız altgeçitten dolayı, hem de Büyükşehir Belediyemizin bu esere şehidimizin adını vererek gösterdiği kadirşinaslık nedeniyle sevinçliyiz. Şehitlerimiz zaten kalplerimizde yaşıyor ama onların isimlerini de yaşatmaktan dolayı sevinçliyiz" dedi.Şehit Er Ali Çelik'in ablası Ayşe Çekin de törende yaptığı konuşmada "Kardeşlerim, babam ve ailem adına bu sevinci bizlere yaşattığı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Torbalı'da İZBAN hattının iki yakasını birleştirdiği taşıt alt geçidi ile engelli asansörlü yaya altgeçidi, altyapı yatırımlarıyla birlikte yaklaşık 7.5 milyon TL’ye mal oldu. Torbalı Tepeköy Mahallesi'nde İZBAN hattının kestiği 4543 sokak ile 3677 sokağı birbirine bağlayan “karayolu altgeçidi ve engelli asansörü bulunan yaya geçidine” bölge halkından gelen talep üzerine Şehit Er Ali Çelik'in adını verdi. 1976 yılında Torbalı Sağlık köyünde dünyaya gelen Ali Çelik, 1997 yılında Yüksekova'da askerliğini yaparken şehit olmuştu.