Torbalı'ya sağlık yatırımı yapıldı

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, son beş yılda ilçede sağlık alanında çok büyük yatırımlar gerçekleştiğini belirterek "Eğitimde olduğu gibi sağlık alanında da altın çağımızı yaşadık. Vatandaşlarımız tedavi, teşhis için çevre il ve ilçelere gitmekten kurtuluyor" dedi.

Şefika Bal - Torbalı Belediyesince Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımına başlanan sağlık ocağı binasında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, daha önce de Subaşı ve Türkmenköy'de sağlık ocağı yaptıklarını, ilçedeki bütün sağlık ocaklarının onarımı, yenileme ile diğer ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek şunları söyledi "Bir süre önce 250 yataklı devlet hastanesini hizmete açmıştık. İzmir'in en donanımlı ve en modern diş hastanesi inşaatında da sona gelindi. Ayrancılar'da Semt Polikliniği çalışmalarına başlandı. Burada ayrıca 14 bin metrekarelik alanda bir sağlık kompleksi kurulması projesini de hayata geçireceğiz."

Bakanlığa devredilecek

Torbalı'nın en büyük semtleri arasında yer alan Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımına başlanan sağlık ocağı 185 metrekarelik kapalı alana sahip. İçerisinde doktor, hemşire odaları, bekleme salonu ve diğer sosyal alanlar bulunuyor. Sağlık ocağı tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek. Torbalı Belediyesi, Subaşı ve Türkmenköy Mahallelerinde de vatandaşın sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için eski okul binalarını tadil ederek sağlık ocağına çevirmişti.