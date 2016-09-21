Sanayi ve tarım sektöründeki hızlı gelişmeyle birlikte nüfusu 170 bini aşan İzmir’in Torbalı ilçesinde Belediye; yeni parklar, sosyal yaşam alanları, altyapı yatırımları için seferber oldu. 23 Eylül Cuma güne gerçekleşecek olan toplu açılış töreniyle 27 ayrı çocuk parkı ve fitness alanı hizmete girecek.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 31 bin dolayında öğrencinin ders başı yaptığını, ilçede sayıları bini aşan Suriyeli çocuklarının önemli bir kısmının eğitim sürecine daha dahil edilemediğini belirterek “genç nüfusumuz oldukça yüksek. Çocuklarımıza eğitim alanında ciddi yatırımlar yaptık. Okullaşma oranında önemli mesafeler kaydettik. Aynı duyarlılığı parklar, sosyal yaşam alanları için de gösteriyoruz. 23 Eylül’de, 27 ayrı çocuk parkıyla fitness alanı hizmete giriyor. Çevreye dair çok büyük projelerimiz var. Sadece çocuklar değil ilçede yaşayan her vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak adına bir dizi sosyal projelerimiz devam ediyor. Bir taraftan yeni parklar yaparken, öte yandan da eski parkları yenilemeye devam ediyoruz.”” şeklinde konuştu.



3200 METREKARELİK BİR OYUN PARKI



23 ayrı çocuk parkı ve fitnes alanı açılışının yapılacağı Alpkent Mahallesi’ndeki oyun parkı 3 bin 200 metrekarelik arsa üzerinde yapıldı. Oturma-dinlenme alanlarının yanı sıra yürüyüş parkurunun, spor alanlarının bulunduğu parkta, çocukların doyasıya eğlenmesi için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Park, bu haliyle ilçedeki en büyük çocuk oyun parkı olma özelliğini koruyor.





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