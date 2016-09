İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende bir konuşma yapan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ülkede ekonomik ve siyasi istikrarsızlık oluşturmak için bölücü, ayrılıkçı terör örgütleriyle yıllardır mücadele ettiklerini, şimdi bu sürece ve aynı amaca hizmet eden FETÖ terör örgütüyle mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi: Biz bu bereketli, verimli dünyanın en güzel toprağına sahip olduğumuz sürece başımız beladan, tuzaklardan, ihanetlerden kurtulamayacak. 94 yıldır bu topraklarda gözü olanlarla savaşıyoruz. 15 Temmuz'da Cumhuriyet'in varlığına, milletin birliğine, demokrasimize tarihin en büyük, en kalleş tuzağı kuruldu. İhanet çetelerini çökertmeyi başaran milletimiz, Cumhuriyeti büyük bir tehlikeden kurtardı ve bütün dünyaya demokrasi destanı yazdı. Terör örgütlerinin koalisyonunu, uluslararası güçlerin oyununu milletimiz boşa çıkardı. Düşmanlarımız; büyük bir şaşkınlıkla, tanklara, uçaklara, kurşunlara bedenlerini siper eden milletin demokrasi zaferini izledi. Allah birliğimizi, beraberliğimizi artırsın" dedi.



Hortunalı Hamit Efe ve Çolak İbrahim Paşa



Anadolu topraklarının her karesinde şehit kanı, her beldesinde kahramanların destanı bulunduğunu belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Bizim tarihimiz şan ve şeref levhalarıyla doludur.18 Mart 1915'te düşmanı Çanakkale Boğazı'na gömen güç ile 30 Ağustos 1922'de Yunan işgalini sona erdiren güç aynı kaynaktan beslenmektedir. Anadolu'dan Türk ve İslam varlığını silmek isteyen emperyalist güçler bu emellerinden asla vazgeçmemişlerdir. Ülkemiz üzerinde hesabı olan emperyalistlerin desteğiyle kotarılmaya çalışılan 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsü yine bu milletin azim ve kararlılığıyla akamete uğratılmıştır. Bu vesileyle vatanın birliği ve milletin bekası için can veren bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Torbalı'nın kurtuluşunda önemli rol oynayan Hortunalı Hamit Efe'yi ve Çolak İbrahim Paşa'yı da saygı ve minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.





