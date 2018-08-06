Torbalı’ya "çift katlı" mezarlar geliyor

Kentin mezarlık ihtiyacını karşılamak amacıyla planlı çalışmalar gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1164 kabir kapasitesine sahip Pamukyazı Mezarlığı’nda sona yaklaştı. Kabirlerin 1073'ü "birinci derece akrabalar" için "çift katlı" olarak hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin mezarlık ihtiyacını karşılamak amacıyla planlı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Artan nüfus yoğunluğunu göz önüne alarak yeni gömü alanları oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Pamukyazı Mahallesi’nde hazırladığı yeni mezarlık alanının yüzde 80’ini tamamladı. Toplam 1073 adetlik kapasiteye sahip mezarlıktaki kabirlerin 1073’ü "birinci derece akrabalar" için çift katlı olarak hazırlandı. Ayrıca Pamukyazı Mezarlığı’nda 42 kabirlik aile mezarlığı ile 49 kabirlik çocuk mezarlığı da oluşturuldu. Peyzaj, asfalt ve yaya düzenlemelerini kısa sürede tamamlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, mezarlık alanına prefabrik mescit ile idari bina da kuracak.



Kavaklıdere ve Narlıdere sırada

13 bin metrekarelik alana kurulan Pamukyazı Mezarlığı’nda düzenli defin adaları oluşturulurken, adalar arasındaki yaya ve araç yollarında parke ve asfalt çalışmaları yapılacak. Uygun yerlerde hayrat çeşmeleri kurulacak. Aydınlatma, peyzaj düzenlemeleri ve ağaçlandırma çalışmaları ile güzelleşecek olan mezarlıkta kurulacak numarataj sistemiyle, ada ve pafta numarası bilinmeyen mezar yerleri de kolayca bulunabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kavaklıdere ve Narlıdere'deki yeni mezarlık yapım çalışmaları da ayrıca devam ediyor.