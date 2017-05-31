Töre kurbanı Safiye'yi kadınlar uğurladı

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, eşinin yeğeni tarafından tabancayla öldürüldükten sonra yakınları tarafından alınmayan Safiye Karakoç'un cenazesi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği üyesi kadınların katıldığı törenin ardından toprağa verildi

Geçen 10 Mayıs'ta Bozyaka Semti 3099 Sokak'ta Diyarbakır'da sorun yaşadığı eşini terk edip İzmir'e gelen ve bir süre sonra eşinin yeğeni 20 yaşındaki Abdullah K., tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Safiye Karakoç'un cenazesinin yakınları tarafından alınmaması üzerine Doğançay Kimsesizler Mezarlığı'nda toprağa verildi. İzmir Kadın Dayanışma Derneği ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınların sahip çıktığı cenaze Mezarlıklar Müdürlüğü'nde sloganlar eşliğinde cenaze aracına kadınların omuzlarında taşındı. Töre kurbanı olduğunu ifade ettikleri Safiye Karakoç için 'Safiye yalnız değildir', 'Hiç kimsenin namusu olmayacağız', 'Erkek adalet değil, erken adalet istiyoruz' sloganları atıldı. Konvoy eşliğinde Doğançay Mezarlığı'na getirilen Karakoç'un cenazesinde yine kadınlar saf tuttu. Cenaze töreni boyunca kadınlar, erkek görevlilerin cenazeyi taşımaması konusunda uyardı. Kadınların omuzlarında taşınan Karakoç'un cenazesi yine kadınlar tarafından toprağa konularak son yolculuğuna uğurlandı.





Cenazeye katılan kadınlar ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği adına açıklama yapan Başak Karaduman,"Safiye Karakoç yalnız değildir. Özgürlüğünün bedelini canıyla ödemiş bir kardeşimizdir. Henüz 28 yaşında olmasına rağmen 6 çocuk annesi olmuştu. Hikayesi nasıl başladı nasıl İzmir'e geldi bilmiyoruz. Diyarbakır'daki evinden kaçıp İzmir'e geldi. Katili namus davası güden bir ataerkil anlayışla görevlendirildi. Belinden çıkardığı tabancayla yengesini öldürdü. Her gün ölüm haberleriyle güne başlayan toplum olarak bu duruma öylesine alıştık ki. Şimdi sesimizi yükseltme vakti. Kimsesiz değilsin Safiye. Özgürlüğü için yaşam hakkı elinden alınan diğer kadınlar gibi kalbimizdesin" dedi.





İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi sorumlusu ve Baro Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Nuriye Kadan ise, "Olayı sosyal medyadan öğrendik. Kadın hakları savunucusu olarak cenazeye katılmak istedim. Maalesef kadın cinayetlerinin önüne geçemiyoruz. Safiye'de töre cinayetlerinin son kurbanı. Bu cinayetlerin önlenmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ama bir arpa boyu yol alamıyoruz. Devletin ve iktidarın önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.