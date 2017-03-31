Toros Kapalı Pazaryeri için çalışmalar başladı

Konak Belediyesi'nin 2017 yatırımları arasında yer alan 'Toros Kapalı Pazaryeri' için ilk adım atıldı. Çok kapsamlı bir tesis olarak inşa edilecek kapalı pazaryeri için mevcut pazar alanının beton zemininin yıkımı gerçekleştirilirken, hem pazarcının hem de alışverişe gelen vatandaşların yüzünü güldürecek modern tesisin temeli önümüzdeki günlerde atılacak

Konak'ta sokak aralarına kurulan pazarları ortadan kaldırmaya dönük çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. Konak Belediyesi tarafından Gültepe semtinde inşa edilecek 'Toros Kapalı Pazaryeri' için çalışmalar başlatıldı. Hazırlanan görkemli proje kapsamında ilk etapta kapalı pazaryerinin inşa edileceği alanda bulunan ve artık ihtiyacı karşılamayan mevcut pazarın beton zemininin yıkımına başlanıldı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışma sırasında ortaya çıkan molozlar temizlenerek alan temel atmaya hazır hale getiriliyor.





Rahat ve temiz alışveriş



Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Toros Kapalı Pazaryeri'nin temelini önümüzdeki günlerde atacaklarını söyledi. İnşaatının kısa sürede tamamlanması planlanan pazaryerinin Gültepe ve çevre semtlerde yaşayan vatandaşların daha rahat ve temiz olanaklar içinde pazar alışverişini yapabilmesini sağlayacağını dile getiren Pekdaş, 'Mevcut pazarın kurulduğu alanda kamulaştırmalar yaptık. Buraya altı otopark, üstü pazaryeri, semt merkezi ve düğün salonu olan bir kompleks inşa edeceğiz' diye konuştu.





Düğün salonu ve otopark



Konak Belediyesi'nin Toros'ta inşa edeceği kapalı pazaryeri çok yönlü kullanıma sahip olacak. 11 bin 500 bin metrekare alana kurulacak ve görünümüyle pazaryerinden çok görkemli bir hizmet binasını andıracak tesis içinde 138 tezgahın yer alacağı pazaryerinin yanı sıra bölge halkına hizmet verecek bir de semt merkezi bulunacak. Bu semt merkezinde çeşitli meslek ve hobi kurslarının yanı sıra bölge sakinleri için spor kursları da verilecek. Tüm bu hizmetlere ek olarak pazaryerinde bir düğün ve bir nikah salonu da olacak. Ayrıca pazaryerinin altına 100 araçlık bir de otopark inşa edilecek.



