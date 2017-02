Torpil yok ise TRT mülakatları yayınlansın

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT’nin 380 kişilik kadro için 8 ayrı branşta açtığı yazılı sınavda birinci olanların hiçbirinin atanmadığını, birincilerin mülakatta da sorulara doğru cevap vermesine rağmen elendiğini ilk 20’ye dahi giremeyip 70 sınırında puan alanlardan bazılarının kuruma yerleştirildiğini öne sürdü

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 1.5 yıl önce ilana çıkan ve geçtiğimiz gün sonuçlanan TRT Personel alım sınavlarını TBMM gündemine taşıdı. Sertel, TRT personel alımına ilişkin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması isteğiyle hazırladığı soru önergesinde “380 kişilik alım yapılacağı ilan edilen sınavların ve mülakatların sonucunda kuruma 251 kişi alındı. İki bine yakın kişi mülakata çağrılmasına rağmen 129 kişilik kadro hiçbir açıklama yapılmadan boş bırakıldı. 8 ayrı branştaki birincilerin hiçbirinin ataması yapılmadı. Bunun yanında alt sınır olan 70 puan alanlardan bazıları başarılı sayıldı. Bütün bunlar alımların şaibeli ve torpilli olduğuna dair iddiaları güçlendiriyor. Torpil yok diyorlarsa mülakatları yayınlasınlar. Bu sınavın iptal edilmesi veya yeniden değerlendirilmesi gerekir" dedi.



BİRİNCİ OLDULAR, MÜLAKATTA ELENDİLER İDDİASI



Tüm birincilerin mülakatta elendiğini öne süren Sertel, şunları söyledi:



“Stajyer muhabirlik kadrosu için açılan sınavda Özge Özperçin bin 200 kişi arasından birinci oldu, mülakatı başarılı geçti ama ataması yapılmadı. Kamera asistanlığı sınavında Naif Polat, Mali Denetçi Yardımcısı sınavında Can Biricik, Teknisyen sınavında Volkan Zerdal, Yapım ve Yayın sınavında Sümeyra Kılıçlar, Yardımcı Prodüktör sınavında Zehra Aybike Çon, Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı sınavında Alican Özüzeybek ve Stajyer Spikerlik sınavında Ebru Altınöz Erdemir birinci olmuşlardır. Birinci olan bu gençlerin hepsi mülakatta da soruların çoğunu yanıtlamışlardır. Ama ne yazıkki atamaları yapılmadı. Açılan kadroların bir kısmının boş bırakılmasına rağmen bu kişilerin elenmesinin gerekçesi nedir? Yine ilk 20’ye girenlerden 1-2 kişi hariç hiçbiri yerleşememiştir. Her ne şekilde olursa olsun, kendi yandaşları işe alınacaksa bu sınavlara, mülakatlara ne gerek vardı? Bin bir umutla sınavlara giren gençlerin umutlarını çalmaya ne hakları var? Kaç kişi alınacaksa alın ve ‘biz yaptık oldu’ deyin. Mülakatlardan sonra AKP yöneticileri ve üyeleri aracılığıyla ‘bizden midir, değil midir’ diye araştırmalar yaptırmışlardır. Bu bile liyakatın bittiğinin yandaşlığın geçerli sayıldığının somut örneğidir. Geçmişte FETÖ’cüler soruları çalıyordu şimdi ise insanların emeği çalınıyor. Değişen bir şey yok. Bu gençlerin hakkını yiyenler her iki dünyada da hesabını veremez."



“MÜLAKATLAR KAMERA İLE KAYDEDİLSİN"



Mülakatların kaydedilip yayınlanmasına ilişkin daha önce de öneri getirdiğini dile getiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şöyle konuştu:



“Biz daha önce öğretmen ve diğer kurumlara yönelik alımlarda uygulanan mülakatların kamera önünde yapılmasını ve bunların kurumların internet siteleri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmasını önerdik. TRT, kamera ve kameramanların çok olduğu bir kurum. TRT, kazananların ve kaybedenlerin kamera kayıtlarını internet sitesine koysun da, kazananlar da, kaybedenler de, toplum da izlesin. Daha önce aynı köyden 11 kişinin alındığı TRT’ye kamuoyunda güven kalmamıştır. Ortada çok sayıda iddia var. Birinci olanların yerleşememesi, daha düşük puan alanların yerleşmesi de bu iddiaları kanıtlar nitelikte. Haklarının yenildiğini düşünen çok sayıda genç var. Şaibeleri ortadan kaldırmanın tek yolu, tüm sınav sonuçlarının ve mülakatların yayınlanmasıdır. Bu alımlardan sonra TRT yönetimindekilerin vicdanları rahat mıdır? Kendilerinin ve kamuoyunun vicdanını rahatlatmak, yapılan bir haksızlık veya hukuksuzluk varsa bunları gidermek adına bu sorulara en kısa zamanda cevap verilmesi lazım. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş veyahut TRT Genel Müdürü çıksın ve ataması yapılanların referanslarının kimler olduğunu, sınavlarda kaç puan aldıklarını ve hangi kritere göre alındıklarını bütün şeffaflığıyla açıklasın. Aksi takdirde bu iddiaların altında kalırlar ve toplum vicdanında aklanamazlar."

