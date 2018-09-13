Trabzon'dan Rize'ye yüzen 'Ferdinand' Avrupa medyasında

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Rize'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçıp, 4'üncü günde yüzerek, geldiği Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde denizden kurtarıldıktan sonra şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu'nca satın alınıp, İzmir Kemalpaşa'daki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilen 'Ferdinand' adlı boğaya, Almanya'nın Der Tagesspiegel gazetesinde yer verildi

Trabzon'dan Rize'ye yüzen 'Ferdinand' Avrupa medyasında
13 Eylül 2018 Perşembe 14:42

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Rize İyidere'deki hayvan pazarından kaçan, 4'üncü günü de Trabzon Sürmene sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan boğa, şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından satın alındı. Haluk Levent, boğanın 'Kara Şahin' olan ismini çizgi film kahramanı boğadan esinlenerek, 'Ferdinand' diye değiştirdi. 'Ferdinand', Trabzon'dan Izmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirildi. Haluk Levent, 9 Eylül günü geldiği İzmir'de çiftliği ziyaret ederek, 'Ferdinand' ile buluştu.

Almanya'da yayımlanan Der Tagesspiegel gazetesinde de 'Ferdinand'ın hikayesine yer verildi. Haluk Levent, boğa haberinin olduğu sayfaların fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'Avrupa basını Ferdinand'ı yazdıkça meşhur oluyorum' notuyla paylaştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #trabzon #rize #yüzen boğa #dana
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