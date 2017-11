Trafik felç oldu, İzmirli tepki gösterdi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, Yeşildere Caddesi üzerindeki 2.5 kilometrelik ana su iletim hattını yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğin aksaması tepki çekti. Kent sakinleri, 6 ay süreceği açıklanan çalışmanın İzmir trafiğini felç ettiğini söyledi

İZSU Genel Müdürlüğü, eskiyen ve ekonomik ömrünü dolduran şebeke ve isale hatlarında yenileme çalışmaları kapsamında Yeşildere Caddesi üzerindeki 2.5 kilometrelik ana iletim hattında geçen 18 Kasım Cumartesi gününden itibaren çalışmalara başladı. İzmir trafiğinin ana arterlerinden biri olan Yeşildere Caddesi'nde, çalışma nedeniyle Karabağlar'dan Bayraklı ve Bornova yönüne gidiş istikametinde gündüz 2 şerit, gece ise 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bayraklı tarafına gidişler 5402 Sokak üzerinden yapılırken, trafik yoğunluğu halkı çileden çıkardı. İşlerine giderken bu güzergâhı kullanan sürücüler, çalışmanın trafik yoğunluğunun azaldığı yaz dönemi yerine okulların açık olduğu zamana denk getirilmesine de tepki gösterdi.





SÜRÜCÜLER TEPKİLİ



İşe gitmeye çalıştığını söyleyen bir sürücü, "İzmir'de yapılan çalışmalar hep böyle. Trafik berbat, her zamanki halimiz" dedi. Uzun süredir yolda olduğunu belirten bir başka sürücü ise "Esnaf olduğumuz için işe giderken aracımızla gitmek durumundayız. Perişan olduk. İstanbul trafiğini de geçtik" diye konuştu. İzmir genelinde aynı sıkıntıları yaşadığını söyleyen bir diğer sürücü de "Böyle çalışma olmaz. İzmir bitmiş, sadece bu cadde değil, İzmir'in her yerinde böyle trafiği aksatan çalışmalar var. Eskiden sabah ve akşam işe gidip gelirken trafik olurdu. Şimdi her saat aynı" ifadelerini kullandı. Bazı vatandaşlar ise kent içinde özellikle tramvay çalışmaları nedeniyle birçok noktada trafik yoğunluğu sürerken, mevcut haliyle bile yetersiz kalan Yeşildere Caddesi'nde çalışmalara başlanmasını anlayamadıklarını dile getirdi.



İZSU yetkilileri ise caddedeki şebeke hattının 1980'li yıllarda yapıldığını ve eskidiği için sadece 2017 yılında 10 kez arızaya ve su kesintisine neden olduğunu, bundan dolayı değiştirilmesinin zorunlu hale geldiğini belirtti.