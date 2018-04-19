Traktör devrildi; sürücü öldü, eşi yaralandı

İzmir'in Beydağ ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Hüseyin Bozkurt (55) öldü, eşi Feride Bozkurt (51) ise yaralandı

Traktör devrildi; sürücü öldü, eşi yaralandı
19 Nisan 2018 Perşembe 15:44

 Beydağ'ın Çamlık Mahallesi Kevresi mevkisindeki tarlasına giden Hüseyin Bozkurt'un kullandığı 35 BC 026 plakalı traktör, bugün saat 09.30'da, yolun sağ tarafındaki 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Yoldan geçerken kazayı görenler, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktör sürücüsü Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Traktördeki eşi Feride Bozkurt ise yaralandı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feride Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hüseyin Bozkurt'un cenazesi, AKS 110 ekiplerinin çalışması ve vinç yardımıyla traktörün altından çıkartılarak, İzmir  Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Cezaevinde intihar etti
Sonraki Haber
Jak Eskinazi oybirliğiyle Ege Tekstil İhracatçıları Başkanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.