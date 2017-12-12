Traktörle diyalize gidiyordu, şimdi emin ellerde

İzmir'in Kiraz ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Çömlekçi Mahallesi'nde evine yol olmadığı için diyaliz merkezine traktörle taşınan Hatice Şen (77), belindeki ağrılar nedeniyle Ödemiş Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü'nde tedaviye alındı

Traktörle diyalize gidiyordu, şimdi emin ellerde

İki yıl önce diyalize başlayan ve evinin yolları bozuk olduğu için traktörle yolculuk yapmak zorunda kalan Hatice Şen, kaburgasındaki kırık ve bel ağrıları nedeniyle Ödemiş Devlet Hastanesi'ne yatırıldı. Hatice ninenin diyaliz merkezine giderken zorlu yolculuğuna ve yaşadığı drama tanık olan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Koçak ile görüşerek, yaşlı kadının yatarak, tedavi olması için girişimde bulundu. Haftada 3 gün diyalize giren Hatice Şen, bugün diyaliz seansının ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Kliniği'nde tedaviye alındı.


Hatice Şen'in önceden bildikleri bir hasta olduğunu belirten Dr. Koçak, "Hastamız, şu an gayet iyi durumda. Omuriliğindeki sıkıntı nedeniyle beyin cerrahisi bölümünde gözetim altında tutulacak. Hekimlerimiz, gerekli tahlilleri yaparak, uygun tedaviyi planlayacak" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kiraz #diyaliz
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