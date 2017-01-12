Tramvay hatlarında sömestr çalışması

Tramvay çalışmaları, okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte yoğunlaşacak. Trafiğin nispeten azalacağı bu dönemde Konak'ta Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Şair Eşref Bulvarı ile Karşıyaka'da Hasan Ali Yücel Bulvarı'ndaki 3 ayrı noktada çalışma başlatılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu bölgelerde geçici trafik düzenlemesine gidecek

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte her iki yakada da yeni bir hareketlilik başlayacak. Mevcut trafik akışını etkileyebilecek bölgelerde yapılması gereken çalışmalar, yoğunluğun nispeten azalacağı bu döneme sıkıştırılacak. 21 Ocak 2017 Cumartesi gününden itibaren tramvay güzergahı boyunca yapılacak imalatlar için Karşıyaka'da bir, Konak'ta iki olmak üzere toplam üç noktada trafik düzenlemesi yapılacak.



Karşıyaka'da 15 günlük çalışma



Karşıyaka Tramvayı güzergahında, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nın Ahmet Adnan Saygun Parkı (kara tarafı) önünden geçen tek hat tramvayın deniz tarafına bağlantısında, orta refüje kadar olan 1. kısmın imalatlarına 21 Ocak'tan itibaren başlanacak. 15 gün sürecek çalışma kapsamında Hasan Ali Yücel Bulvarı'nın Cemal Gürsel Caddesi girişinden sonra yol gövdesi kaydırılarak geçici trafik düzenlemesi yapılacak. Kara tarafından orta refüje kadar olan 1. kısmın imalatları tamamlandıktan sonra, orta refüjden sonraki 2. kısmın imalatlarına geçilecek. Bu bölgede trafik ikişer şeride düşürülerek mevcut trafik düzenine devam edilecek.



Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda asfaltlama



Konak Tramvayı'nın geçtiği Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın, Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi ile 16 Sokak arasında kalan kısmında da 21 Ocak tarihinden itibaren asfalt serim çalışmaları başlayacak. Yol gövdesinin proje kotuna getirilmesi için bu bölgede yer yer 30-40 santimetreye varan kazılar yapılacak. 15 gün içinde tamamlanması planlanan çalışmalar ilk olarak kara tarafında, ardından deniz tarafında gerçekleştirilecek. Birinci hafta yolun deniz tarafında kalan kısmı iki yönlü olarak hizmet verecek. Çalışma yapılacak kısımda sabah saatlerinde Konak yönüne iki şeritten, Üçkuyular yönüne tek şeritten ulaşım verilecek. Akşam saatlerinde de yoğunluğun yön değiştirmesi nedeniyle Üçkuyular yönüne iki, Konak yönüne tek şeritten ulaşım sağlanacak. İkinci hafta aynı şekilde yolun deniz tarafında çalışma yürütüleceği için, buradaki ulaşım da kara tarafına aktarılacak.



Şair Eşref Bulvarı'na başlanıyor



21 Ocak 2017 Cumartesi gününden itibaren Konak Tramvayı güzergahındaki Şair Eşref Bulvarı'nda hat imalat çalışmalarının da startı verilecek. Ancak bu bölgedeki çalışmalar daha uzun soluklu olacak ve etaplar halinde gerçekleştirilecek. Hat döşeme çalışmasının 1. etabı kapsamında, Alsancak Hocazade Camii ile Lozan Meydanı arasındaki 460 metrelik kısımda çalışma yürütülecek. Bu süreçte önce Çankaya-Alsancak yönündeki kısım trafiğe kapatılacak. Ulaşım karşı şeritten çift yönlü olarak sağlanacak. Ardından 2. etap çerçevesinde aynı bölgedeki karşı şeritte çalışma yürütülecek ve bu kez diğer şerit çift yönlü olarak ulaşıma açılacak. İlk iki etap 2 ay sürecek. Çalışmalar boyunca her türlü trafik yönlendirmesi yapılarak Şair Eşref Bulvarı'nda imalatlar tamamlanacak.



Açıköğretim için ek seferler



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 - 15 Ocak 2016 tarihlerinde yapılacak olan Açıköğretim Fakültesi sınavı nedeniyle ulaşımda bir dizi önlem aldı.

ESHOT Genel Müdürlüğü ve METRO A.Ş., hafta sonundaki sınavlar nedeniyle sefer sayılarını artırdı. Buna göre, sınav merkezlerinin yoğunlukta olduğu hatlar, metro bağlantılı hatlar ile 525 no'lu Bornova Metro - Ege Üniversitesi Kampüs ve 412 no'lu Tınaztepe- Yerleşke hatlarına ek seferler konuldu. 353 Gaziemir - Tınaztepe, 290 Bostanlı İskele - Tınaztepe, 390 Tınaztepe - Bornova Metro ve 690 Tınaztepe - F.Altay Aktarma hatları, Cumartesi ve Pazar günleri, sınav saatlerine uygun olarak hizmet verecek. Sınav bitiş saatlerinde, sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerden kent merkezine yeterli sayıda otobüs tahsis edilecek.

İzmir Metro A.Ş de, hafta sonu yapılacak sınav nedeniyle gün boyu sefer sıklığını artırdı. 14 Ocak Cumartesi günü seferler 07.00 - 09.00 saatleri arasında 5 dakikada bir, 09.00 - 12.00 saatleri arasında 6 dakikada bir gerçekleştirilecek. 12.00 - 20.00 saatleri arasında sefer sıklığı 4.5 dakikada bir yapılacak. 06.00-07.00 ve 20.00-00.20 saatleri arasında ise seferler 10 dakikada bir gerçekleştirilecek.

15 Ocak pazar günü ise metro seferleri 07.00 - 09.30 saatleri arasında 5 dakikada bir, 11.00-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir, 06.00-07.00, 09.30-11.00 ve 20.00-00.20 saatleri arasında ise 10 dakikada bir gerçekleştirilecek.