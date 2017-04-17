Tramvay köprüsü için Karayolları'na 1,7 milyon TL izin bedeli ödenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka tramvayını Çiğli Devlet Hastanesi'ne kadar uzatacak proje kapsamında çevre yolundan Mavişehir yönüne giriş-çıkışı sağlayan köprünün yanına, tramvay, bisiklet ve yayaların kullanacağı yeni bir köprü yapacak. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'ne gerekli izinler için toplam 1 milyon 743 bin 985 TL ödenecek

Karşıyaka'da yapımı tamamlanan 8,2 kilometre uzunluğunda 14 istasyonlu Karşıyaka tramvayı ön işletmeye başladı. Haziran ayına kadar ücretsiz yolu taşınacak. Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka tramvayını ilk etapta Çiğli İZBAN İstasyonu'na kadar uzatmak için 2,2 kilometre uzunluğunda olacak hat için proje hazırladı. Bu kapsamda öncelikle çevre yolunda Mavişehir bölgesine giriş ve çıkışı sağlayan taşıt köprüsünün yanından geçecek yeni bir köprü yapılacak.



İhale hazırlığı sürüyor



Köprünün imalat işlerine izin verilebilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bazı izin bedelleri belirlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Karayloları 2. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanacak protokol kapsamında, kontrollük hizmet bedeli 26 bin 790 TL, boyuna geçiş arazi kullanım bedeli 898 bin 275 TL, yol kullanım izin bedeli 161 bin 70 TL, enine geçiş arazi kullanım izin bedeli 427 bin 750 TL, yol kullanım izin bedeli 230 bin 100 TL olmak üzere toplam 1 milyon 743 bin 985 TL ödenecek.

Protokol imzalanmasının ardından köprünün yapımı için çalışmalar başlayacak. Köprüden sonra İZBAN Çiğli İstasyonu'na kadar olan 2,2 kilometre uzunluğunudaki hattın projesi için ihale yapılacak. 2017 içinde başlayacak çalışmalar sürerken tramvay hattını İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yönüne uzatacak proje için hazırlık yapılacak.



