Tramvay sonrası Cengiz Topel'e yeni düzenleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Tramvay hattının geçmesi ile birlikte kullanım yoğunluğu artan Cengiz Topel Caddesi’nde işletme önlerindeki açık alanların kullanımına ilişkin ilke ve esasları belirledi. Bölgede faaliyet gösteren 16 işletmeye, 18.00 – 24.00 saatleri arasında, yaya ve apartman sakinlerinin haklarını gözetecek şekilde, işyerlerinin önüne masa ve sandalye koyma izni verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini sağlamak, yaya haklarını gözetmek ve bölgeye karakter kazandırmak amacıyla hazırlanan Kordon ve Pasaport Yönetmeliği’nin ardından, tramvay hattının geçtiği Atakent ve Bostanlı mahalleri sınırlarında kalan Cengiz Topel Caddesi için de düzenlemeye gitti. Karşıyaka Tramvay hattı imalatları kapsamında yayalara ayrılan alanın genişletildiği ve kullanım yoğunluğunun arttığı caddede, işletmelerden gelen talepler dikkate alınarak ilke ve esaslar belirlendi.



Yeni düzenlemeye göre işletmeler, Cengiz Topel Caddesi’nin Aşık Veysel Sokak ile Tarık Dursun K. Sokak arasında kalan kısmında, 2464 Sayılı Yasa kapsamında işgal harcını ödeyerek, işyerleri önündeki açık alanları 1 Mayıs – 30 Ekim tarihleri saat 18.00 – 24.00 arasında, belirlenen ilkelere uymak kaydıyla kullanabilecek. Bu saatler dışında alanda masa, sandalye gibi hiçbir işgal unsuru bulundurulmayacak; bina girişleri masa-sandalye gibi unsurlar ile kapatılmayacak, giriş-çıkışlar ve yaya sirkülasyonu engellenmeyecek. İşletmelerin geçici işgal alanı kullanımlarına ilişkin tüm iş ve işlemleri Karşıyaka Belediyesi yürütecek. Alanda belirlenen ilke ve esaslara uyulup uyulmadığı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından denetlenecek.





Sosyal ve ekonomik yaşama canlılık katacak

Çevreye saygılı bir düzen

Tramvay hattının geçtiği Cengiz Topel Caddesi’nde yapılan düzenlemenin semt sakinleri ve işletme sahipleri tarafından beğenildiğini, caddenin kullanım yoğunluğunun arttığını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Özellikle tramvay hattının kullanıma açılmasından sonra, vatandaşlar caddenin Avrupa standartlarında örnek bir mekan haline geldiğini dile getirdiler. Aksın kullanıma başlanmasıyla birlikte işletme yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yazılı ve sözlü olarak müşterilerinin bu alanda sokağa yayılarak yeme-içme gereksinimlerini karşılamak istediklerini belirterek, iş yerleri önünde masa sandalye kullanabilmek için izin istediler. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bazı ilkeler belirledik. Coğrafi konumu, iklim özellikleri ve deniz kenti olması sebebiyle sokakları günün her saati hareketli olan İzmir'de; sokak ve meydan kafeleri kentin hem sosyal hem de ekonomik yaşamına canlılık katacaktır. Ayrıca engelli vatandaşlarımız da rahatlıkla işletmelerin sundukları hizmetlere daha kolay erişebilme imkanına ulaşacaktır” diye konuştuCadde üzerinde faaliyet gösteren 16 işletmenin önlerindeki kamusal alanı nasıl kullanmaları gerektiğini içeren ilke ve esaslardan bazıları şöyle:* İşletmeler, 2464 sayılı yasa kapsamında işgal harcını ödeyerek ve belediyesinden izin almak kaydıyla kendi cephelerinin önünde yer alan açık alanı kullanabilecek.* İşletmeler kendileri için belirlenen işgal alanını 1 Mayıs – 30 Ekim tarihleri arasında haftaiçi-haftasonu 18.00 – 24.00 saatleri arasında kullanılabilecek. Bu saatler dışında alanda masa, sandalye bulundurulmayacak.* Bina girişleri masa –sandalye v.b gibi unsurlarla kapatılamaz. Giriş –çıkışlar engellenemez. * Bina girişlerinde engelli kullanıcıların ihtiyaçları dikkate alınarak işgal alanının belirlenmesi esastır.* İşgal alanında yiyecek –içecek depolanması, sergilenmesi ve üretim kesinlikle yapılamaz.* İşgal alanında gürültü ve rahatsızlığa yol açacak müzik yayını ve herhangi bir etkinlik yapılamaz.