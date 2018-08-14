Tramvay yolundaki asırlık çınarlara koruma

Kentin doğal varlıkları niteliğindeki anıt ağaçların yaşatılması için bilimsel çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Gazi Bulvarı'ndaki asırlık çınarları da koruma altına aldı. Kent genelindeki yaşlı ağaçların tedavisi için çıkılan "ağaç restorasyonu bakım ve onarım" ihalesini sonuçlandıran Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Gazi Bulvarı'ndaki ağaçların iyileştirme çalışmalarına da başladı

Buca Kaynaklar’da, aralarında 1000 yaşındaki çınarın da bulunduğu 6 tescilli ağacı “özel dolgularla” kurtaran, kent genelinde yüzü aşkın asırlık çınar ağacını koruma altına alarak bakımını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gazi Bulvarı'ndaki ağaçları da yaşatmak için seferberlik ilan etti. İzmir'deki yaşlı ağaçların restorasyon, bakım ve onarımı için ihaleye çıkan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Gazi Bulvarı ağaçlarına yönelik iyileştirme çalışmalarına da başladı.

Tramvay çalışması etkilemedi

Gazi Bulvarı'ndaki tramvay çalışmaları sırasındaki kazı ve zeminin stabilleştirmesi çalışmalarının çınar ağaçlarının köklerine zarar vermesinin söz konusu olmadığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çınar ağaçlarının ilerleyen yaşının ve farklı çevresel etkenlerin bitki sağlığı üzerinde etkili olduğunu dile getirdi. Tramvay çalışmalarından çok daha önce tespit edilen bir takım sağlık sorunlarına ilişkin gerekli müdahalelerin yapıldığı belirtilen açıklamada "Çınar ağaçları derin köklenen ve kök yapısı çok güçlü bir bitkidir. Özellikle yaşı ile orantılı olarak tonlarca ağırlığı taşımak için derin kök oluşumu, bitkilerin toprak zemine tutunması açısından zorunludur. Rayların inşa sürecinde yapılan çalışmalarda derin kazı veya zemin profilini gevşetecek bir işlem yapılmamış, kazı çalışmaları sadece rayların güzergâhı ile sınırlandırılmıştır" denildi.

2007'den beri korunuyor

Ağaçların budama gibi rutin bakım çalışmalarının her yıl kök-gövde dengesini sağlayacak şekilde yapıldığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri şunları kaydetti:

"Bazı durumlarda ilerleyen bitki yaşı, diğer ağaçlara, binalara mesafesine bağlı olarak ışığa ve fiziksel olarak bitki gelişimini destekleyen alanlara yönelmeleri, ağaçların normal şeklini ve ağırlık merkezlerini değiştirebilmektedir. Yoğun araç trafiği gözlenen Gazi Bulvarı gibi lokasyonlarda doğrudan egzoz ve/veya diğer organik uçucu bileşik emisyonlar, hem çınar ağaçlarını, hem de kent içerisinde yer alan diğer bitki türlerine ait ağaçları olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ayrıca 'anıt ağaç bakım ve restorasyon işi' kapsamında 2007 yılından itibaren başlatılan çalışmalarda geçtiğimiz yıl Gazi Bulvarı'nda da 3 adet ağaç zararlı organizmalardan temizlenerek çürüyen, ölü dokuları tedavi edilmiştir. Kent geneline yönelik "ağaç restorasyonu bakım ve onarım işi" kapsamında çık tığımız ihale ise sonuçlanmış ve bu kapsamda Gazi Bulvarı ağaçları için iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır."

Önce çevre

Toplu ulaşım yatırımlarında raylı sistemleri önceleyerek çevre dostu bir anlayışı benimseyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın tüm çağdaş kentlerinde ön plana çıkan tramvay yatırımının inşası sırasında da aynı hassasiyetle hareket etti. Özellikle Konak Tramvayı'nın yapımında kentin yeşil dokusunun ve ağaçların zarar görmemesi adına projede önemli değişiklikler yapıldı. Tramvay çalışmaları nedeniyle, zorunlu olarak yeri değiştirilen ağaç ve ağaççıkların yerine 930 adet yeni ağaç dikildi. Böylece güzergah üzerindeki ağaç sayısı 221 adet artırılmış oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şair Eşref Bulvarı'ndaki dut ağaçlarının korunması amacıyla, Konak Tramvay hattı projesinde değişikliğe gitti, Gazi Bulvarı'nda ise gereken tüm hassasiyeti göstererek ağaçların projeden etkilenme mesine yönelik önlemleri aldı ve projeyi tamamladı.