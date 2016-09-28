İzmir'in simgesi dut ağaçları

'Meydanlar yerinde kalmalı'

'Büyükşehir projeyi paylaşmıyor'

'Otopark sorunu çözülmeli'

'Esnaf zarar görmemeli'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu son yapılan değişiklikle beraber tramvay hattının Gazi Bulvarı'na alındığını söyledi. Başkan Aziz Kocaoğlu yaptığı açıklamada bu konuda halkın isteklerini yerine getirdiklerini, güzergahlarda değişiklik yaptıklarını dile getirdi. Buna göre Konak Tramvay Hattı Üçkuyular, Sahil Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı, Alsancak Hocazade Cami, Atatürk Spor Salonu, Alsancak Garı ve Şehitler Caddesi'nden Halkapınar'a ulaşacak.İzmir Mimarlar Odası (İMO) Başkanı Halil İbrahim Alpaslan da tramvay projesiyle ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kendi çekincelerini sunduklarını dile getirdi. Başkan Alpaslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki şeye dikkatini çektiklerini söyledi. İlkin Kültürpark'ın oradaki dut ağaçlarının kesilmemesini istediklerini, bu dut ağaçlarının İzmirlinin belleğinde yer etmesinden dolayı zarar verilmemesini istediklerini belirtti. Alpaslan, 'Şair Eşref Bulvarı'nda çok ciddi sayıda dut var. Hem doğal bitki örtüsü hem de kentin belleğinde yer etmiş simgelerden. Dut ağaçlarına önem verdiğimizi, zarar verilmemesini istedik. Yetkililer de bize o dutlara zarar verilmeyeceğini dile getirdiler' dedi.İMO Başkanı Alpaslan, diğer bir çekince olarak, Lozan ve Montrö meydanlarının yıkılması ya da değiştirilmesini istemediklerini de belirterek, 'O güzergahta tarihi yapılar var. Tescilli değil ama bir Lozan Meydanı'ndaki anıt, Montrö Meydanı'nın karakteri... Şimdi bu karakteri bozmadan tramvay nasıl geçecek diye sorduk. Orada bir tereddütleri var gibi. Kesin bir şey söylememekle birlikte o meydanların değişip ortasından tramvayın geçeceğine yönelik bir şey ifade ettiler. Biz bunun da tekrar düşünülmesi gerektiğini söyledik. Özellikle Lozan Meydanı önemli bir meydan. Fuarın açıldığı, on yıllardır belli bir geleneğin sürdüğü ve nitelikli bir kentsel mekan olduğunu düşünüyoruz. Garın orada da tescilli yapılar var. Tramvay inşaatında ve projelendirilmesinde tarihi yapıların dikkate alınmasını, bunların yok sayılmaması ya da zarar verilmemesi gerektiğini vurguladık' diye konuştu.Alsancak Hocazade Cami ile Atatürk Spor Salonu ve Alsancak Garı'na kadar olan yerin sıkışık olduğunu, bu anlamda belediyenin işinin zor olduğunu da ifade eden İMO Başkanı Alpaslan belediyenin nasıl bir projelendirme yaptığını bilmediklerini belirterek, 'Kolay olmayacaktır. Esasen orada nasıl bir düzenleme yapılacağını bilmiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin ne yazık ki projeleri bizimle paylaşıp fikir alma gibi bir geleneği yok. Kendilerinin orada nasıl bir çalışma öngördüklerini bilmediğimiz için eleştirmek de çok doğru olmayabilir. Projeyi defalarca istiyoruz ama detaylı olarak belediye projeyi paylaşmıyor. Biz de sizin bildiklerinizi biliyoruz' dedi.Konak tramvayı güzergahındaki esnaf ise biraz temkinli davranmakla beraber tramvayın kendi işlerini açacağını belirtiyor. 'Esnaf için iyi olur' diyen Çiçekçi Tuncay Küçük, 'Esnafı mağdur etmeden tramvay gerçekleştirilirse sadece biz değil herkes destekler. Tramvayın buradan geçmesi ile işlerimizin açılacağını umuyorum. Benim bir çekincem ise işyerimizin önünde duran araçlara ne olacak. Dükkanımda günde en az 20 defa sipariş götürüyoruz. O yüzden aracın burada kalması gerekiyor. Tramvayın buradan geçmesiyle oluşacak olan park sorununa da bir çözüm getirilirse memnun oluruz' dedi.Petshop sahibi Güler Coşkuner de yapılacak bir tramvaydan memnun olacaklarını dile getirdi. Yine Çiçekçi Tuncay Küçük'ün endişelerini paylaşan Coşkuner, bu süreçten esnafın en az zararla çıkması gerektiğini dile getirdi. Coşkuner, 'Tramvayın yapılmasıyla birlikte buraya hareketlilik gelecektir. Ama buradaki esnaf en az şekilde zarar görmeli, trafik rahatlamalı... Buraya gelirse tüm İzmirliler gibi bende tramvayı kullanırım' diye konuştu.