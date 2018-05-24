Tramvayda müzik keyfi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde işletmeye başladığı yeni tramvay hatlarında İzmirlilere konforun yanı sıra "içinde notaların uçuştuğu" yolculuk keyfi sunuyor

Tramvayda müzik keyfi!
24 Mayıs 2018 Perşembe 11:06

İBB Pop Orkestrası'ndan sanatçıların yer aldığı iki ve üç kişilik müzisyen grupları, enstrümantal parçalarla müziği toplu ulaşıma taşıyor. Tramvaya bindiklerinde içeriden yükselen müzik sesiyle önce şaşkınlık yaşayan yolcular, daha sonra güzel parçalar eşliğinde yolculuğun tadını çıkarmaya başlıyor. Konak Tramvayı yolcularının bir kısmı da bu güzel dakikaları telefonlarına kaydederek “İşte İzmir farkı” başlığıyla sosyal medyada paylaşıyor.

Etiketler; #izmir #tramvay
Önceki Haber
TÜSİAD Başkanı: 12 ayda 1 yapılan seçimlerden yorgun düştük
Sonraki Haber
Bedelli askerlikle ilgili umutlandıran açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.