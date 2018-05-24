Tramvayda müzik keyfi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde işletmeye başladığı yeni tramvay hatlarında İzmirlilere konforun yanı sıra "içinde notaların uçuştuğu" yolculuk keyfi sunuyor

İBB Pop Orkestrası'ndan sanatçıların yer aldığı iki ve üç kişilik müzisyen grupları, enstrümantal parçalarla müziği toplu ulaşıma taşıyor. Tramvaya bindiklerinde içeriden yükselen müzik sesiyle önce şaşkınlık yaşayan yolcular, daha sonra güzel parçalar eşliğinde yolculuğun tadını çıkarmaya başlıyor. Konak Tramvayı yolcularının bir kısmı da bu güzel dakikaları telefonlarına kaydederek “İşte İzmir farkı” başlığıyla sosyal medyada paylaşıyor.