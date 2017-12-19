Tramvayın altında kalan kadın öldü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, tramvayın altında kalan Afet Soyer (66) yaşamını yitirdi

Tramvayın altında kalan kadın öldü
Olay, dün öğle saatlerinde, Cahar Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvay yoluna giren Afet Soyer, Bilim Müzesi istasyonundan Atakent istasyonuna giden tramvayın altında kaldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine AKS 110 ve sağlık ekipleri sevk edildi. AKS ekiplerince tramvayın altından çıkarılan Soyer, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soyer'in cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: DHA
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