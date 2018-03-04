Tramvayın çarptığı kadın yaralandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, tramvayın çarptığı Nurcihan Altaş (62) elinden hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Altaş, tedavisinin ardından taburcu edildi

Karşıyaka'dan Çiğli yönüne giden tramvay, Bostanlı'da, aracı fark etmediği belirtilen Nurcihan Altaş'a çarptı. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Altaş, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Altaş'ın elinde çatlak olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.





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