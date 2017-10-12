Trenin önüne atlayıp intihar etti

İZMİR’in Buca İlçesi’nde, güvenlik görevlisinin uyarısına rağmen İZBAN banliyö hattına girdiği belirtilen 30 yaşındaki Nurettin Konyalıoğlu, trenin altında kalarak öldü

Olay, bu sabah İZBAN Koşu İstasyonu'nun 100 metre yakınında meydana geldi. Selçuk-Aliağa seferini yapan İZBAN treninin makinisti, durağına yaklaştığı sırada, raylarda trene doğru yürüyen bir erkeği gördü. Makinistin ani fren yapmasına rağmen raylarda yürülen bu kişi trenin altında kaldı. Banliyö trenin makinisti durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, adının Nurettin Konyalıoğlu olduğu anlaşılan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanıkları, Konyalıoğlu'nun, istasyondaki güvenlik görevlisinin uyarısına rağmen raylara indiğini ve tren yaklaşınca kendini altına attığını söyledi. İntihar sebebi henüz bilinmeyen Konyalıoğlu’nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.



İntihar nedeniyle seferler bir süre tek yönden yapıldı. Aksayan seferler cesedin raylardan kaldırılması ardından normale döndü. Kazadan sonra polis merkezinde ifade veren makinistin, rayların kenarında birinin yürüdüğünü ve birden trenin önüne atladığını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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