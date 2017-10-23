Tsunamiden sonra hayatını değiştirdi. Şimdi ülke ülke geziyor

6 yıl önce Japonya'da meydana gelen tsunamiyi yaşayan Kiyoshi Lio, bu olaydan sonra dünyayı gezmeye karar verdi

Japon Kiyoshi Lio, 6 yıl önce ülkesinde meydana gelen tsunamiden sonra hayatını değiştirme kararı aldı. İlk olarak lojistik firmasındaki işini bırakan Lio, daha sonra da 'hang drum' çalmayı öğrendi. İspanya'dan aldığı enstrümanı çalmayı ise Fas'tan öğrenen Lio, Bulgaristan, Fas, İtalya, Hırvatistan, Fransa, Romanya, Makedonya, Sırbistan gibi ülkelerin de içinde bulunduğu toplamda 28 ülkeyi gezdi. Son olarak Türkiye'ye gelen Lio, İzmir'de sokak müziği yaptı.



Türkiye'de İstanbul'u, Antalya'yı, Kapadokya'yı ve Denizli'ye gezen Lio, son olarak ise İzmir'e uğradı.





Alsancak'ta sokak müziği yaparak para kazanmaya çalışan Lio, çaldığı 'hang drum'un çok az üretilen ve üretilme şekline göre 7 ya da 9 farklı ses çıkarabilen bir enstrüman olduğunu söyledi.



Hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan Lio şunları söyledi: "Tsunami sırasında ben, Tokyo'da bir lojistik firmasında çalışıyordum. O facia, beni derinden etkiledi ve yaşantımla ilgili radikal kararlar almamı sağladı. İspanya'ya gidip, bu enstrümanı aldım. Fas'ta aldığım birkaç dersten ve sıkı bir çalışmadan sonra müzik yaparak, dünyayı dolaşmaya başladım."



Şimdiye kadar 28 ülke gezdiğini belirten Lio, en çok ise İspanya'dan etkilendiğini anlattı. İlk olarak İspanya'ya gittiğini belirten Lio, ondan sonrada diğer ülkeleri gezmeye başladığını anlattı. Hikayesinin kendisini nereye götüreceğini bilmediğini belirten Lio, iyi bir gezginin nereye gideceğini bilmediğini de sözlerine ekledi.



Türkiye'de ise en çok Denizli Pamukkale'de bulunan Hierapolis Antik kentinde gün batımında müzik yaparken çok keyif aldığını belirten Lio, Türkiye'nin batısı ile doğusunun da çok farklı olduğunu söyledi.



Başına gelen ilginç bir olayı da anlatan Lio, Antalya'ya polis veya zabıta olan bir kişinin kendisine gelerek, 'Benden daha fazla para kazanmışsın. Yeter bu kadar' diyerek müzik yapmayı engellemesi olduğunu söyledi.