Tugay, işitme engellilerin yanında

CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, bir araya geldiği işitme engelli Karşıyakalılara, "Daima yanınızda olacağım" mesajı verdi

Tugay, "Engelli kardeşlerimizle kol kola çalışacağımız bir beş yıl olacak" dedi. Karşıyaka Duymazlar Gençlik Spor Kulübü Derneği'ni ziyaret eden Tugay, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak ve istihdam gücünü artıracak projeleri olduğunu söyledi. Karşıyaka Duymazlar Gençlik Spor Kulübü Derneği üyeleri, önceki yıllarda şampiyonluklar yaşayan futbol takımlarının süper ligde olduğunu, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle çalıştırıcılarının olmadığını belirterek bu konuda Tugay'dan destek istedi. Futbol takımını Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü bünyesine dahil etmeyi öneren, bu sayede çalıştırıcı sorununun da çözüleceğini belirten Tugay, "İnşallah bu dayanışma ile yeniden şampiyon olursunuz" diye konuştu. Ziyarette kadın üyeler Tugay'dan 2 dikiş makinesi talep etti. Dr. Cemil Tugay göreve başladıktan sonra makineleri alma sözü verirken, dernek üyeleri belediye binasında çalışanlarla iletişim kurmakta güçlük çektiklerini belirterek 1 işaret dili tercümanı istihdam edilmesini talep etti. İşaret dili tercümanı istihdam etme sözü de veren Tugay, "Görevim size hizmet etmek ve sorunlarınızı çözmek" dedi.