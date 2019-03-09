Tunç Soyer, İzmir'i tekerlekli sandalyeyle dolaştı

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Engelsiz İzmir Buluşması kapsamında Lozan Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na kadar engelli sandalyesiyle gitti.

Engelli sandalyesiyle şehrin sokaklarına çıkan Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer; “Amacımız, hem İzmir’de yaşayan engelli kardeşlerimizin bu güzel şehirde yaşarken karşılaştıkları sorunlarla ilgili bir farkındalık yaratmak, hem de empati kurarak o sorunları daha yakından tespit etmekti” dedi. Soyer, “Engelli hakkı, sadece bir hayırseverlik meselesi değildir. Engellilerimizin hakları var. Biz o hakları en uygun şekilde kullanmalarını mümkün kılmak, İzmir’de engelsiz yaşamalarını sağlamak zorundayız” diyerek sözlerine devam etti.

Dans etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve gelmesi halinde, 30 ilçedeki Engelsiz Birimlerini ve engelli bireyler ile birlikte yürütülen çalışmaları daha da güçlendireceğini söyleyen Tunç Soyer, “Bu şehirde yaşarken onların da mutlu olmalarını sağlayacağız. Ancak asıl mesele, İzmir’de yaşayan herkesin bu farkındalığı sahip olmasını sağlamak.

Bu farkındalık, Büyükşehir Belediyesi’nin bu konudaki çalışmalarını daha iyi yapması için de fırsat yaratacaktır. İnanıyorum, engelleri kardeşlerimizin yüzleri daha da gülecek. Bu konuda samimi olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.

Tunç Soyer’e Engelsiz İzmir buluşmasında Dünya Bağımsız İzciler Örgütü'ne üye ilk engelli izci grubu olan Melek İzciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün engelli sporcuları, SEKADER Engelliler Alternatif Su Sporları Gençlik ve Spor Derneği üyeleri de eşlik etti. Etkinliğin sonunda Wheel Chair Dance Project (Tekerlekli Sandalye Dans Projesi) ile eden dans eder Soyer, izleyenlerden büyük alkış aldı.