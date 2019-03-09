Tunç Soyer: İzmir, kırsal kalkınmanın başkenti olacak

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir projelerinin ikinci etabı olan tarım ve kırsal kalkınmayla ilgili projelerini Ödemiş’te gerçekleştirdiği “ikinci cemre” buluşmasında kamuoyuyla paylaştı. Tarım ve kırsal kalkınma ana başlığı altında 28 proje açıklayan Soyer, “İzmir’in toprağını güçlendirmek ve zenginleştirmek için geliyoruz. İzmir kırsal kalkınmanın başkenti olacak” dedi.

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, “ikinci cemre” buluşmasında, tarım ve kırsal kalkınmayla ilgili projelerini açıkladı. İzmir projelerinin ilk bölümünü 26 Şubat’ta Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “birinci cemre” buluşmasında kamuoyuyla paylaşan Soyer, Ödemiş’te gerçekleştirdiği “ikinci cemre” buluşmasını tamamen tarım ve kırsal kalkınma projelerine ayırdı.

“İzmir köklü bir şehirdir. Bu kök, onun tarlaları, bağları, bahçeleri, meralarıdır. Bu kök, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay havzalarındaki ilçeleri ve üreticileridir. Tıpkı bir ağaç gibi, İzmir şehri de bu güçlü kökleri nedeniyle ayaktadır. İzmir, Türkiye’nin ve Akdeniz’in öncü ekonomilerinden biridir” diye sözlerine başlayan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İzmir ilçeleri sayesinde vardır ve bugün de hala dimdik ayaktadır. Bu nedenle, tarım ve kırsal kalkınmaya öncelik vermek İzmir hedeflerimizin başında geliyor. Bu benim size olan asli sorumluluğum. İnşallah 1 Nisan’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Aziz Başkan’dan devraldığımda, tarım ve kırsal kalkınma projelerimize hiçbir ara vermeden, artırarak, çeşitlendirerek ve daha da büyük bir hızla devam edeceğiz. Tohumdan hasada ve ürünlerimizin satışına kadar, her zaman sizin yanınızda, yakınınızdayım. Tarım ve kırsal kalkınmaya ilgili hazırladığımız 28 proje, hem girdi maliyetini düşürecek, hem de ürünlerin satış fiyatını artıracak. Bu, tüm İzmirliler’in sağlıklı gıdayla buluşması için de önemli. Şunu tüm kalbimle ifade edeyim. Bu şehirde tarım ürünlerinin tamamının, hayvancılığın, arıcılık ve su ürünlerinin gelişmesi benim birinci meselem.”

28 proje

Soyer, tarım ve kırsal kalkınmayla ilgili projelerini; “İzmir’i kooperatifler şehri haline getirmek”, “gübre kooperatiflerinin kurulmasını desteklemek”, “tarım desteklemelerini artırmak”, “alım garantili üretim desteği”, “yerel tohum merkezleri kurmak”, “kadim tarım ürünlerine değer katmak”, “üretici köy pazarları kurmak”, “tarım ürünleri işleme tesisleri açmak”, “coğrafi işaretleme, marka ve patent desteği”, “humus ve kompost üretim tesisleri kurmak”, “iyi tarım uygulamalarını geliştirip yaygınlaştırmak”, “sulama maliyetini düşürmek ve sulama tesisleri kurmak”, “soğuk hava ve paketleme tesisleri açmak”, “İzmir’e özgü çiçek soğanı yetiştiriciliğine üretim ve pazarlama desteği vermek”, “tarım araştırma merkezleri kurmak”, “su ürünleri halini geliştirmek”, “mezbahalar ve kesimhaneler kurmak”, “Halk Süt, Halk Et, Halk Ekmek ile üreticiyle tüketiciyi buluşturmak”, “Süt Kuzusu projesi ile her çocuğa süt dağıtmak”, “köylerde üretici satış noktaları kurmak”, “kırsal turizm rotalarıyla köylerin ekonomisini kalkındırmak”, “tarım okulları kurarak hibe almanın yolunu açmak”, “ilçe ve mahallelerdeki halk festivalleri ve bayramlara olan Büyükşehir Belediyesi desteğini artırarak sürdürmek”, “İzmir merkez ve ilçelerde Türkü Festivali düzenlemek”, “köylerdeki çocuk ve gençler için müzik, zeybek ve diğer halk danslarının kurslarını açmak”, “köylerde yaşayan gençlere burs desteği vermek”, “ihtiyaç olan köylere kapalı ve açık düğün salonları ve futbol sahaları açmak”, “arazi yollarını iyileştirmek” başlıkları altında açıkladı.

Holdinglerin insafına bırakılamaz

Gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, gerekse on yıldır başkan olarak görev yaptığı Seferihisar Belediyesi’nin tarıma dair kesin bir görüşü olduğunu vurgulayan Soyer, “Tarımın köylülerimizin, çiftçilerimizin, halkımızın elinde kalmasını istiyoruz. Çünkü sizlerin kaderi tarım şirketleri, holdinglerin insafına bırakılamaz” dedi: “Bu şehirde görev yaptığım sürece bunun kefiliyim. Bunun gereğini yerine getirmek için, kooperatiflerimizin ve tüm üreticilerimizin en güçlü destekçisi olacağım. Sizlerden aldığımız yetkiyi ve bana yükleyeceğiniz sorumluluğu, bu bilinç ve kararlılıkla kullanacağım.”