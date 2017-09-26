Tunç Soyer, yeniden SODEM Başkanı

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapıldı. SODEM'in başkanlığına yeniden Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer seçildi. Soyer, yeni bir güçle çalışacaklarını söyledi

Sosyal Demokrat Belediyelerin işbirliği yapabileceği ortamı geliştirmek ve üye belediyelerin hizmet kapasitesini arttırmak amacıyla kurulan Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da gerçekleşti.



Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı SODEM'de yönetimde revizyona gidildi. Yönetim Kurulu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Seyhan Belediye Zeydan Karalar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan oluştu.



Takdirlerine layık olacağım



Yönetim kendi içinde başkan da seçti. Mayıs 2014'te SODEM'in başkanlığına seçilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer yeni dönemde de başkanlığı sürdürecek. Yönetim kurulu Soyer'in devam etmesi noktasında karar aldı.

SODEM ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Bu onurlu göreve beni yeniden seçen tüm başkanlara çok teşekkür ediyorum. Güvenlerine ve takdirlerine layık olmak için olanca gücümle çalışacağım. Yönetim Kurulu'na seçilen tüm başkanlarımızı da bütün kalbimle kutluyor, sosyal demokrasiyi hep birlikte yükselteceğimize inanıyorum. Ayrıca, geçen dönem birlikte uyum içerisinde çalıştığımız yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma da içten çabaları ve emekleri için çok teşekkür ediyorum. Birlikte mücadeleye devam edeceğiz' dedi.



