Tünelde paten ile tehlikeli yolculuk

İZMİR'deki Konak Tünelleri'nden paten ile giden bir genç hem kendisi, hem de sürücüler için tehlike yarattı

Tünelde paten ile tehlikeli yolculuk
Yeşildere Kavşağı'ndan Konak yönüne doğru, 1674 metre uzunluğundaki tünele paten ile giren bir genç, araçlar için bile saatte 50 kilometre hız sınırı bulunan yolda zaman zaman yaklaşık 70 kilometre hıza ulaştı. Tünelde yokuş aşağı paten ile giden genci gören sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Araçların önünde ilerleyen ya da hızlanıp yanlarından geçen genç, zaman zaman akrobatik hareketler de yaptı. Bu hareketlerinden dolayı sürücüler tehlikeli anlar yaşadı. Konak'ta tünelden çıkan patenli genç, trafin içinde gözden kayboldu.

Kaynak: DHA
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