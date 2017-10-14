Tüpraş'taki patlama ile ilgili şok iddia! İşi yetiştirebilmek için...

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturma dosyasında olayın, "İşi ihalede belirtilen sürede yetiştirmek için petrol ürünleri bölgesinde çalışan yüklenici firma yetkililerinin, bakımı yapılan tankın tapasını erken açmasıyla içeriye sızan naftadan kaynaklandığı" bilgisi yer aldı

Alınan bilgiye göre, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir koordinesinde yürütülen TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisindeki patlamaya ilişkin soruşturma çok yönlü genişletildi.



Patlamanın nasıl meydana geldiği ve ihmal iddiaları titizlikle inceleniyor.



Soruşturma kapsamında ilk etapta gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.



Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 2 savcı olay yerindeki tüm delilleri topladı.



Bilirkişinin hazırladığı ön inceleme raporunu yetersiz bulan Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamaya ilişkin tüm detayların yer aldığı bir çalışma yapılabilmesi için iş güvenliği uzmanı, makine ve ekipman konusunda uzman teknik mühendis ve petro-kimya mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirdi.



Başsavcılık, tanka kimsenin yaklaşmaması ve ilerleyen günlerde sökülerek kullanımdan kaldırılmasını da göz önünde bulundurarak söküm işlemlerinin savcılık nezaretinde yapılması için TÜPRAŞ'a tedbir yazısı gönderdi.



Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı olayda ihmal iddialarının tespitine yönelik yürüttüğü çalışmada, TÜPRAŞ ve taşeron Beka Proje firmasının hiyerarşik yapısını da inceliyor.



İlk etapta "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 7 kişinin, bu hiyerarşik yapıda belirlenen silsilede yer alan personel olduğu, soruşturmanın seyrine göre yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.



Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının patlamaya ilişkin yürüttüğü soruşturma dosyasında olayın, "İşi ihalede belirtilen sürede yetiştirmek için petrol ürünleri bölgesinde çalışan yüklenici firma yetkililerinin, bakımı yapılan tankın tapasını erken açmasıyla içeriye sızan naftadan kaynaklandığı" bilgisi yer aldı.



Ustabaşının ifadesi

Olay

Sahada usta başı olarak çalışan bir personelin, ifadesinde, TÜPRAŞ'ın petrol ürünleri bölümüne ait tanklar bölgesinde kullanılmayan tankları doluşa hazır hale getirmek için çalıştıklarını, tanklarda sıvı geçişini engellemeye yarayan "kör tapa" diye bilinen malzemeyi çıkararak yerine vana taktıklarını söylediği öğrenildi."Körleme" diye adlandırılan ve yaklaşık 1,5 yıldır kullanılmayan tankın ihalede belirtilen sürede teslim edilerek hakedişini almak için taşeron firmanın acele ettiğini öne süren ustabaşının şu ifadeleri kullandığı belirtildi:"Kör tapalı tankların ihalede belirtilen süre dolmadan kullanıma alınabilmesi için çaba sarfedildi. Kör tapanın açılmasından sonra yaklaşık 10 dakika kadar nafta tanka sızmış. Buradaki nafta nedeniyle biriken gaz işçilerin çalışması sırasında patladı."Hazırlanan ön inceleme raporunda da işçilerin çalıştığı sırada hiçbir şekilde içerisinde yakıt bulunmaması gereken 10 bin tonluk tankta 5-6 ton civarında nafta tespit edildiği, 15 metre yüksekliğinde ve 30 metre çapındaki tankta miktarı gösteren yüzer kapak üzerinde durarak bakım yapan işçilerin kullandığı aletlerin sebep olduğu kıvılcım nedeniyle patlamanın meydana gelmiş olabileceği kaydedildi.Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de olayla ilgili çalışma yürüttüğü, ölen işçilerin ailelerine bir an önce maaş bağlanabilmesi için raporların tamamlanmasına gayret edildiği bildirildi.Patlamanın ardından TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisine gelerek incelemelerde bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün görevlendirdiği müfettişlerin de olayla ilgili çalışma yaptığı öğrenildi.TÜPRAŞ'a ait Aliağa ilçesindeki rafineride 3 gün önce sabah bakım yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 işçiden birisine olay yerinde müdahale edilmiş, diğeri hastaneye kaldırılmıştı.