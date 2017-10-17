TÜPRAŞ'taki patlama ile ilgili yeni gelişme!

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde, TÜPRAŞ Rafinesi'nde boş nafta tankındaki bakım sırasında, gaz sıkışmasının neden olduğu sanılan patlamada 4 kişinin ölmesi ardından başlatılan soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklamıştı

TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi'nde, geçen hafta boş nafta tankındaki bakım sırasında, gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte bakım çalışmalarını yapan yüklenici firma çalışanları 24 yaşındaki Kemal Şaşmazer, 40 yaşındaki Yusuf Kepenek, 26 yaşındaki Mehmet Karademir ve 44 yaşındaki Mehmet Dere öldü, 2 işçi de yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yüklenici firma sahibi Bedrettin Karataş, işletme emniyet uzmanı Esfet Bilici, montaj ustabaşı Ali Battal ve şantiye müdürü Muhammed Hulusi Gözüak tutuklandı, başmühendis Mehmet Emin T., işletme mühendisi Burak K., işletme başmühendisi Kürşat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



3 GÖZALTI DAHA



Devam eden soruşturma kapsamında taşeron firmanın iş güvenliği sorumlusu ile TÜPRAŞ'ın saha sorumlularından 2 kişiden oluşan toplam 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin Aliağa Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü belirtildi.