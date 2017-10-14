Tüpraş'taki patlamada 4 kişi tutuklandı

İzmir Aliağa'da bulunan Tüpraş rafinerisinde patlama meydana gelmiş 4 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 4 kişinin tutuklandığı öğrenildi

Tüpraş'taki patlamada 4 kişi tutuklandı

Geçtiğimiz çarşamba günü İzmir Aliağa'da bulunan Tüpraş rafinerisinde patlama meydana gelmişti. Saat 09.25 sıralarında meydana gelen patlama, 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Patlama sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan isimler daha sonra da adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen isimlerden yüklenici firmanın sahibi Bedrettin K., şantiyenin müdürü Muhammed Hulusi G., montaj ustası Ali B. ve işletme uzmanı Esfet B. tutuklandı. Diğer üç kişi işletme baş mühendisi Kürşat K., baş mühendis Mehmet Emin T. ve işletme müdürü Burak K., ise adli kontrol şartı ise serbest kaldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tüpraş #tutuklama
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