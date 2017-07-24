Turist gelmedi, Agora bu yıl ıssız kaldı!

İki yıl önce sütunları arasında yüzlerce kişinin aynı anda gezdiği, stoalarının hayranlıkla izlendiği İzmir Agorası, tatilci ve turistlerin gelmemesi nedeniyle sessizliğe büründü

Turist gelmedi, Agora bu yıl ıssız kaldı!

İzmir'in Namazgah semtinde bulunan Roma Dönemi'nde 'Ticaretin kalbi' durumundaki Agora aynı zamanda sanat ve felsefenin temellerinin de atıldığı yer konumundaydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin restore ettiği örenyeri, kruvaziyer turizmin altın yıllarını yaşadığı 2012- 15'te turist akınına uğramış, bilet gişesinin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Stoa, anıt, sunak ve heykellerin arasında yüzlerce turist dolaşıp, fotoğraf makineleriyle tarihi güzelliği ölümsüzleştirirdi.

Şimdi ise tarihi yapı derin sessizliğe büründü. Ne sütunlara dokunan var, ne de heykellere hayranlıkla bakan. Bilet gişesi uzun zamandır sakin. Bir zamanlar tur otobüslerinin park edecek yer bulamadığı örenyeri, altın yıllarını yaşayacağı günleri özlemle bekliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #agora
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