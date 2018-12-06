Turizm fuarı 12. kez İzmir'de

12. Turizm Travel Fuarı'nda konuşarak THY'nin Avrupa'nın 1 numaralı şirketi haline gelecek diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hedefimiz Avrupa'nın değil dünyanın sayılı ülkerleri arasına girmek"dedi

Şefika Bal- İzmir 12. Turizm Fuar ve Kongresi Fuar İzmir'de açıldı. İzmir ve Diyarbakır valileri, ilçe belediye başknları, yabancı misyon temsilcileri, sektörün önde gelen temsilcileri, büyükelçiler, milletvekilleri ve siyasi partı temsilcilerinin de katıldığı açılış töreni protokol konuşmaları ve kurdele kesimi ile gerçekleştirildi.

Fuara 1300 yabancı yatırımcı

"1300'ün üzerinde yabancı yatırımcının katıldığı fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum" diyen Türkiye Seyahat Acentaları Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, "Sektörümüze katkılarından dolayı katılımcı herkese çok teşekkür ederim. Bu yılki partner ülke Makedonya, partner il ise Diyarbakır. Tüm turizm sektörü paydaşlarının enerjisiyle altın yıl 2018'i geride bırakıyoruz. Sektörümüze katkı sunan sayın bakanımızla birlikte yeni rekorların devam edeceğine inancımız tamdır. Travel Turkey Fuarı, tüm dünyadan turizm sekötlerini bir araya getiriyor, kampanyaları duyuruyor. İzmir, fuarın en önemli artı değerlerinden biri. Her bölgeden gelen katılımcılarımız bölgeler arası kalkınmaya ve ülkemizin tanıtılmasına destek sağlamaktır. Ülkemiz Adadolu'nun her köşesinden fışkıran bir kültüre sahiptir. Ekonominin gelişmesiyle ilk defa seyahat teknolojilerinin dijitalleşen dünyada sektümüze olan etkilerini anlatmak için fuarımızda yer verdik. Barcelona akıllı şehir temsilcileri de aramızda. Zorlu süreçlerde birlikte olmanın ve ortak akılla hareket etmenin faydalarını gördük " sözlerini kaydetti.

"Fuarın ülkemize, semtimize yararlı ollmasını diliyorum" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bu coğrafya zenginlinği, misafirperver halkına sahip olduğu sürece turizm sektörü katlanarak büyümeye devam edecektir. Kentimize ve ülkemize fuarın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Diyarbakır'ı terör perdeledi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır adına burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Turizm adına çok önemli gelişmeler ve kazanımların yaşandığı bu dönemde fuarın ülkemizin turizm zenginliklerine ve Diyarbakır'ımıza katkı sağlayacağını umuyorum" diyerek şu sözleri kaydetti ; "İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne Dicle'in bereketli kıyısında tarihi kültür ve medeniyet geçmişiyle 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ı tanıtmak bu fuarda gerçekleecek. Terörün perdeledği Diyarbakır'ın yeniden başlayan turizm perspektifinde söyleyecek çok büyük zengilikleri var. Sadece bizim için değil Diyarbakır, tüm dünya için hissedilmesi gereken bir zenginilktir. Her inancı kucaklayan kimliği de Diyarbakır'ın büyük bir kimliğidir. Tüm katılımcılara, Diyarbakır'ımız dahil herkese faydalı olmasını diliyorum."

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, " Ülkemizin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan Turizm Fuarımız'a gelen herkesi selamlıyorum, İzmir Travel Turkey Fuarı, misyonunu yerine getiren başarılı bir organizasyondur. Ülkemize de İzmir'e de yararlı olmasını diliyorum. Turizm potansiyelimizin 2023 için ortaya koyduğu en o turist çeken 5 ülkeden biri olma hedefine daha çabuk ulaşabilmemizi sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "KKTC olarak, burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12.si düzenlenen İzmir Travel Turkey Fuarı'nın çok önemli olduğunu biliyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günler içindeki ciddi atılımlar çerçevesinde otellerimizin de aynı değerde kendini geliştirmelerini istiyoruz. Yatak sayısının artması sonrasında KKTC'in bir ada ülkesi oluşu sebebiyle 10 bin yıllık tarihi geçmişi ve doğal güzelliği çerçevesinde en büyük geliri turizmdendir. Dünya turizm etkinlikleri içierisinde yer alan seyahat eden kişilerin Kıbrıs'ın ne kadar zengin bir doğa ve kültüre sahip olduğunu turistlerden duymak için uğraşıyor, her zaman eliminizden geldiğince pastadan payımızı almaya çalışıyoruz. Olumlu sonuçlarımızı da aldığımızda çok daha motive olmuş şekilde yolumuza devam ediyoruz. Sadece otellerde değil KKTC'nin her tarafını yaşayarak ve yaşatarak turistlerimizi adamızın değerlerine ortak etmeye çalışıyoruz.

Dünyanın en büyük havaalanı İstanbul'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2016'da yaşanan olumsuzluklardan sonra 2017'de başlayan düzeltme çabalarımız 2018'de de devam etti. 40 milyon yabancı turist hedefimiz var. Türkiye turizmde sayı olarak istenilen yerlere gelmiş durumda. Artık önceliğimiz sayıdan çok niteliği arttırmak olacak. Şimdi özgüvenli olma zamanı, Türkiye olarak bir üst lige çıkma zamanı. Biz kendimizi hazır hissediyoruz ama hala küçük bir kesim devlet katkısıyla devam edelim, küçük olsun benim olsun düşüncesiyle hareket ediyor. Ancak artık bu devir kapandı, Türkiye artık küçük değil büyük hesapların peşinde. Gerekli altyapıya da hazırız. Özgüven derken dünyanın en büyük havaalanı İstanbul'da hizmete girdi. Avrupa ile kıyaslandığınında Avrupa'nın en büyük ülkesi, 7 yıldır istanbul havaalanıyla kıyaslanmayacak küçüklükte bir havaalanının açılışını geciktiriyor. Biz Türkiye oalrak 3 buçuk yılda en büyük havalalanını hizmete açtık. Elimizde Türk Hava Yolları(THY)gibi bir silah var. Dünya markası olan THY, her yıl filosuna 50 uçak ekleyecek. Dünyanın ençok noktasına uçan marka olan THY, Avrupa'nın 1 numaralı havayolu şirketi haline gelecek. Hedefimiz Avrupa değil dünyanın sayılı ülkeleri arasında girmek. Altyapı, ulaşım sorunları çözüldükten sonra kendimizde gerekli özgüveni bulup hızlıca yol almalıyız. Einstein der ki, aynı şeyleri tekrar ederek farklı sonuçlar beklemek deliliktir. Bizde artık değişiklikler yapmak, yeni adımlar atmak zorundayız. Bununla ilgili çok kararlıyız. İlk değişiklik gereken şey zihniyetlerimiz. Yatırımcı arkadaşları kastediyorum. Otel sahiplerinin yüzde 95'i genel müdürüne 'bugün doluluk yüzde kaç' diye soruyor. Ancak en büyük hata bu. 'Bugün gecelik kişi başı gelirimiz ne oldu?' diye sormalıyız. Eğer bunu arttıramazsak kalite ve standarttan taviz vermeye devam ederiz" diye belirtti.

İlk 10 ülke içinde yer alacağız

"Kısa süre içinde turizm geliştirme fonu çalışmamız var. Tanıtıma ayrılan bütçeleri öğrenmeye çalışıyorum. Ben yüzde 4-5 beklerken kimisi yüzde 1'i bile bulmuyor deyip bununla övünüyor. Ancak reklamın olmadığı, rekabetin olmadığı bir dünya artık yok" şeklinde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sözlerine şöyle devam etti, "Kendimizi başkasını küfesinde taşıtmaktan vazgeçmeliyiz. Herkes taşın altına elini sokmalı. 2016'da 1 gecede yüzde 50 fiyat artışları oldu, komisyonlar 2 katına çıkarıldı. Benim tanıtım bütçem yüzde 1'i bulmuyor diyenler bunlar. Kendileri aşağıya gittiği gibi işini doğru yapanları da aşağıya çektiler. Yarından tezi yok otelinize gidince kişi başı gelecelik geliri sorun. Sonra doluluk, sonra maliyeti sorun. Eğer siz maliyet odaklı bir turizm yaparsanız yine sonuç alamazsınız. Fiyat arttırmak söylendiği kadar kolay değil. Önce vereceksiniz, sonra alcaksınız. Aksi takdirde kazanmak mümkün değildir. Turizm geliştime fonu ile bilrikte yeni yıldan itibaren özel sektörle ortak kararlar alarak, rakip ülkelerin üzerinde bir performans sergileyeceğiz. Gelirde ençok 10 ülkeyi incelediğimde tamamında bu tarz kurumların oluşturulduğu ve global havayolunu arkalarına aldıklarını gördük. Biz devletin yükümlülüğünde olan havalimanlarını tamamladık, THY'yi yarattık. Şimdi de tanıtım ağırlıklı son halkayı tamamlayıp ilk 10 ülke içinde yer alarak daha da ilerleyeceğiz."