Turizm Haftası'nda Dünya'ya barış ve hoşgörü mesajı vereceğiz

Zeynep Kaya- Her yıl 15-22 Nisan tarihlerinde düzenlenen - Her yıl 15-22 Nisan tarihlerinde düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında turizm sezonu etkinlikleri başlıyor. İçinden geçtiğimiz zorlu turizm sezonu şartlarında bu yıl düzenlenmesi beklenen Turizm Haftası, İzmir açısından büyük öneme sahip.

İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, 'Turizm insanları kaynaştıran en kuvvetli sevgi bağı. Turizm haftasına farkındalık oluşturmak, halkın turizm hareketlerine ilgisini katmak için düzenlenecek etkinlikte İzmir tüm dünyaya barış ve hoşgörü mesajı verecek' dedi.Turizm hedeflerine ulaşmak ve turizmin ülkeye kattığı değer doğrultusunda farkındalık etkinlikleri başladı. Bu yıl düzenlenmesi beklenen Turizm Haftası Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Turizm haftasına farkındalık oluşturmak, halkın turizm hareketlerine ilgisini katmak için düzenlenecek etkinlikte İzmir tüm dünyaya barış ve hoşgörü mesajı verecek. Turizm sektörünün 2016'da ciddi sorunlarla baş etmek zorunda kaldığını, ancak her türlü olumsuzluğa karşın yine de yılmadan tanıtıma devam etmesi gerektiğini söyleyen İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, 'Toplumumuzda turizm bilincini geliştirmeyi, iç turizmi canlandırmayı ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak için halkımızda turizm farkındalığı, merakı ve sevinci uyandırmalıyız. Siyasi, politik ve ekonomik kriz gibi sebepler, turizm ezberlerini bozmamız ve iç turizm gerçeğini hatırlamamız gerektiğini öğretti. Hızlı ve etkin bir tanıtım seferberliğine başlayacağız. İzmir'in yaşanacak bir şehir olduğunu, huzurlu ve güvenli bir şehir temasının mutlaka öne çıkartılması gerektiğini her zaman vurgulayacağız. Bu nedenle 15-22 Nisan tarihlerinde 41. defa kutlanacak olan Turizm Haftası'nın tüm okullarda ele alınması gerekiyor' dedi.