Turizm öğrencilerine iş fırsatı

İZMİR'in Foça ilçesindeki, Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi kampüsünde düzenlenen Kariyer Fuarı kapsamında 24 firma geleceğin turizm çalışanları ve yöneticileriyle bir araya geldi

Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü, dün (çarşamba) Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi kampüsünde öğrenciler için Kariyer Fuarı düzenledi. Etkinliğe çok sayıda otel ve turizm işletmesinin temsilci ve yetkilileri katıldı. Öğrenciler; bir yandan iş ve staj için mülakatlara katılırken, diğer yandan nasıl bir turizmci olmaları gerektiği ve hangi alanlarda kendilerine destek verileceği konularında bilgilendirildi. Okullarında ilk defa düzenlenen Kariyer Fuarı'nda firma yetkilileri ile biraraya gelmekten çok memnun olduklarını belirten Reha Midilli Turizm Fakültesi öğrencisi Asil Soylu, "Öğrenim sezonu devam ettiği dönemlerde yüzyüze görüşmek için Bodrum'a, Antalya'ya veya başka bir turizm bölgesine gitmemiz mümkün olmuyordu. Tüm firmaların aynı günde okulumuzda bulunmaları, özgeçmişlerimizi almaları, taleplerimize yanıt vermeleri çok iyi oldu. İş ve staj bizim ayağımıza geldi" dedi.



Kariyer Fuarı'na katılan firmalardan Ayvalık Cunda Adası Ortunç Otel yetkilisi Taner Şengül ise üniversiteli turizm öğrencisinin uygulamalı olarak daha iyi eğitim alabilmesi için liselerde olduğu gibi beş ay sahada çalışması gerektiğine dikkat çekerek, eğitim sezonunun bu şekilde planlanmasını talep ettiklerini vurguladı.



HEM ÖĞRENCİLERE HEM FİRMALARA KOLAYLIK



Dokuz Eylül Üniversitesi Foça Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Kozak daha önce parça parça yaptıkları turizm sektörüyle işbirliği toplantılarını tüm firmaları bir araya getirerek tek günde bütünleştirdiklerini, hem öğrencilere hem firmalara fırsat yarattıklarını söyledi. Prof. Dr. Kozak, "İzmir'e veya diğer merkezlere uzak olmamıza rağmen 24 firma okulumuza verdikleri önemi göstererek öğrencilerimizle buluşmaya geldiler. Hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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