ZİYARETÇİ AZALDI MÜZE GELİRLERİ DE DÜŞTÜ



YERLİ TURİSTİN TERCİHİ ÜCRETSİZ MÜZELER

Haber Kaynağı: DHA

Bayram tatillerinde iç turizmde görülen hareketliliğin müzelere yansımadığını anlatan İşler, "İzmir ve Ege'nin destek paketi dışında kalmasının sonuçlarını görmeye başladık. Yabancı turist gelmiyor. Yabancı turistin en çok ziyaret ettiği Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes ve Bergama'daki müzelerde düşüşler neredeyse yüzde 50'leri buldu. Yerli turistin ise müzelere ilgisi oldukça zayıf" dedi.ETİK Başkanı Mehmet İşler, bu yılın ilk 8 aylık döneminde büyük turist kaybeden İzmir'in turist pazarlarının tamamında gerilediğini, bu gerilemenin sektördeki istihdamın yanı sıra kültür turizminin en önemli halkası olan müzelere ziyaretleri de olumsuz etkilediğini belirtti. İzmir turizminin yılın 8 aylık döneminde yüzde 41.3 gerilediğine dikkat çeken İşler, şöyle dedi:"Yabancı turistin en çok ziyaret ettiği ve tek başına müze gelirlerinin yüzde 74'ünü karşılayan Dünya Miras Listesi'ndeki Efes'in ziyaretçi sayısındaki düşüş yüzde 44.5'i buldu. Müzenin içinde bulunan ve büyük ilgi gören Yamaç Evler'in ziyaretçi sayısı yüzde 55.3 azaldı. St.Jean Kilisesi'nin ziyaretçi sayısı yüzde 43.8, yenilenen Efes Müzesi'nin ziyaretçi sayısı da yüzde 36 azaldı. Bu düşüşler ülke tanıtımı için de büyük kayıp."Efes gibi Dünya Miras listesinde yer alan Bergama'nın ören yerlerinde de ciddi kayıplar yaşandığına değinen ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Dünya Miras Listesi'ndeki Bergama'nın en çok ziyaret edilen ören yeri Asklepion'daki kayıp sekiz aylık dönemde yüzde 62.2'yi buldu. Akropol'ün ziyaretçileri yüzde 53.5 azalırken, Bazilika'da yüzde 43.8, Bergama Müzesi'nde yüzde 30.1 ziyaretçi kaybı yaşandı" dedi.İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre 2016 yılı Ocak - Ağustos döneminde İzmir iline bağlı müzelerde yaşanan ziyaretçi kaybının yüzde 39,6'yı bulduğuna dikkat çeken İşler, “Ziyaretçinin azalması müze gelirlerine de yansıdı. Müze gelirleri ise yüzde 33.1 azaldı. İzmir'deki müzeleri Ocak- Ağustos döneminde 1 milyon 158 bin 276 kişi ziyaret etti" diye ekledi. Türkiye'nin müzelerindeki eşsiz eserlerinin dünya müzeleriyle yarışacak derecede değerli ve önemli olduğunu vurgulayan ETİK Başkanı Mehmet İşler, şu görüşleri dile getirdi:"Bugün Fransa'nın Paris kentindeki Louvre Müzesi'ni yılda 9.3 milyon kişi ziyaret ediyor. Bu sadece bir kentteki müzeyi ziyaret eden kişi sayısı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum 6.7 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. Bu müzelerdeki eserleri görmek için milyonlarca insan bu kentlere geliyor, konaklıyor. Kent ekonomisine büyük katkı veriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 2015 yılında bizim en çok ziyaret edilen müzemiz İstanbul'daki Ayasofya Müzesi. Ziyaretçi sayımız ne? 3 milyon 500 bin kişi. Topkapı Sarayı Müzesi'ni gezen kişi sayısı 3 milyon 253 bin kişi, Konya Mevlana Müzesi'ni ise 2 milyon 338 bin. Bölgemize bakarsak geçen yıl Denizli'deki Pamukkale ören yerini yaklaşık 1 milyon 750 bin kişi, Efes ören yerini ise 1 milyon 702 bin kişi ziyaret etmiş. Bizim müzelerimiz bu rakamları hak etmiyor mu? Çok daha fazla kişinin binlerce yıllık uygarlıklardan kalan değerleri görmesi gerek. Ancak huzur ve istikrar olmadan, ziyaretçi sayısında artış olmadan bunun gerçekleşmesi çok zor."Yerli turistin müze ziyaretlerinde ağırlıkla ücretsiz ya da ücreti 5 lira gibi düşük olan yerleri tercih ettiğine değinen Mehmet İşler, Efes ve Bergama'daki müze ziyaretlerinin giriş ücretlerinin yüksek olduğuna da dikkat çekti. İşler, “Efes- Ören yerinin giriş ücreti 40 lira. Yamaç Evler için ayrıca 20 lira ücret ödeniyor. Bergama'daki Akropol'ün giriş ücreti 25 lira, Asklepion içinse 20 lira ödeniyor. Ortalama iki çocuğuyla tatile giden yerli bir ailenin Efes'i ya da Bergama'daki Asklepionu ziyaret ederken yaklaşık 100 lira ayırması bu ekonomik şartlarda zor görünüyor" dedi.