Türk gelinlikleri yunan alıcılarda

Avrupa’da sektörünün en büyük fuarı haline gelen IF Wedding Fashion-İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 13. kez kapılarını açtı. 22 - 25 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen fuar kapsamında gerçekleştirilecek “IF Wedding 2019 Alım Heyeti” organizasyonunda, Türk gelinlik ve abiye giyim üreticileri ve ihracatçıları ürünlerini Yunan alıcılara sergileyecek.

Türk gelinlikleri yunan alıcılarda
22 Ocak 2019 Salı 13:53

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Ege İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion 2019 İzmir Fuarı kapsamında düzenlenen “alım heyeti” programı 23 Ocak günü Fuarİzmir B holünde “Hosted Buyer Lounge” alanında gerçekleştirilecek. Alım heyeti programı kapsamında Yunanistan’da yerleşik ithalatçı alıcılar, gelinlik ve gece elbisesi imalatçısı / ihracatçısı firmalarımız ile ikili görüşmelerde buluşacak. 10’un üzerinde ihracatçı firmamız ikili görüşmelere katılacak.

82 ülkeden Ziyaretçiyi Ağırladık

IF Wedding Fashion 2019 fuarı ilgili açıklamalarda bulunanan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş “IF Wedding Fashion artık sektörde marka haline gelmiş bir fuar. Geçen yıl 82 ülkeden 20 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Gelinlik, damatlık ve abiye giyim sektöründe Avrupa’ya, Ortadoğu’ya ve komşu pazarla açılmak ve bu pazarlarda etkinliğimizi artırma için bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Bu yılki fuarı döneminde de üreticilerimizin, ihracatçılarımızın iyi ticari bağlantılar sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

IF Wedding Fashion 2019 fuarı 22-25 Ocak 2019 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar süresince Gelinlik Tasarım Yarışması, defileler, atölye çalışmaları ve söyleşiler gerçekleşecek.

Etiketler; #türk gelinlik #gelinlik #fuar #yunan #ihracat
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